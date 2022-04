Arriva la verità sulla gravidanza di Steffy in Beautiful. Le anticipazioni delle puntate dal 10 al 16 aprile 2022 rivelano che ci saranno tantissimi colpi di scena che cambieranno per sempre le vite delle famiglie Forrester e Spencer. Steffy è pronta per sottoporsi al test di paternità che dirà chi è il padre del bambino che porta in grembo. Nel frattempo, Carter sarà molto preoccupato per la sua situazione sentimentale, dopo che Ridge l'ha messo al corrente dell'avvicinamento tra Zoe e Zende. Il matrimonio salterà? Di seguito, le trame dei nuovi episodi settimanali.

Anticipazioni Beautiful puntate dal 10 al 16 aprile su Canale 5

Carter è innamorato di Zoe e le ha chiesto di sposarlo. Di certo non pensava di essere preso in giro dalla donna che dovrebbe diventare sua moglie.

Zoe sta giocando con il fuoco, tentando di sedurre Zende che, invece, non fa che pensare a Paris. La gelosia fa da padrona e non solo sul piano sentimentale, visto che Zoe sta cercando di estromettere la sorella anche dall'azienda di moda, spegnando tutti i suoi sogni.

Avendo appurato che Zende non ne vuole sapere, Zoe si è precipitata da Carter dicendogli di affrettare le nozze. Tutto sembrava procedere bene, fino a quando l'avvocato non è stato messo in guardia da Ridge riguardo l'avvicinamento tra la sua fidanzata e Zende.

Nelle nuove puntate, Carter spiazzerà Zoe con una decisione inaspettata.

Steffy riceve i risultati del test di paternità

Le anticipazioni delle puntate della nuova settimana di Beautiful raccontano che Steffy si sottoporrà al test, dopo che la ginecologa le ha assicurato che non ci sono rischi per il bambino e che l'esito ha un'ottima percentuale di affidabilità.

A casa Forrester Ridge freme, ha saputo da poco quanto successo e teme che per la figlia si prospetti un periodo molto difficile, se il test dimostrasse che il padre è Liam.

Dopo ore frenetiche di attesa, ecco che arriva l'esito del test. Steffy chiama Liam e Hope, dicendo loro di raggiungerla in ospedale. Attenzione, perché la giovane Forrester è all'oscuro di una terribile verità che resterà nascosta per molto, troppo tempo.

Carter rompe il fidanzamento con Zoe, spoiler Beautiful

Thomas fa una confidenza a Vinny: spera che il figlio di Steffy sia di Liam, così da potersi riavvicinare a Hope. Non sa che il suo caro amico ha in mente un piano per rovinare le vite di sua sorella e di Finn. Già, perché nelle prossime puntate di Beautiful, Vinny farà in modo che i risultati del test di paternità vengano alterati.

Nel frattempo, Carter accuserà Zoe di essere solo un'arrampicatrice sociale e romperà il fidanzamento. Le anticipazioni di Beautiful della nuova settimana svelano che Zoe se la prenderà con Paris, ritenendola responsabile di quanto successo. Il suo obiettivo sarà quello di cacciarla dalla sua vita e dalla Forrester Creations.