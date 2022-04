Nei giorni scorsi la conduttrice Maria De Filippi ha ritenuto opportuno collegarsi in via telefonica nella casetta dei ragazzi partecipanti alla ventesima edizione del talent show Amici, per parlare con l'allievo Alex. Quest'ultimo è un cantante della squadra di Cuccarini-Todaro ed è entrato nella scuola di Amici già dal primo giorno. Durante l'anno scolastico sono state tante tante le vicissitudini che lo hanno reso protagonista, come la sua frequentazione con una ballerina, di nome Cosmary, di cui si è innamorato ma che poi è stata eliminata e quindi ha dovuto abbandonare la scuola.

Nonostante ciò i due continuano a sentirsi, quando la redazione glielo consente, e potrebbe essere proprio la lontananza dalla ragazza ad aver reso il cantante particolarmente cupo.

Maria De Filippi confessa ad Alex di vederlo triste e gli chiede se può fare qualcosa per aiutarlo

In particolare la conduttrice ha ritenuto opportuno il collegamento in quanto ritiene che Alex appaia triste, soprattutto in queste ultime settimane. "Cos'hai?" - ha chiesto la conduttrice al cantante supportato da Lorella Cuccarini - "L'unico periodo in cui ti ho visto più sereno è stato quello in cui c'era Cosmary all'interno della scuola". Successivamente Maria De Filippi ha chiesto ad Alex se avesse bisogno di sentire la famiglia e se questo gli servisse a sentirsi un po' più su con il morale.

Ma Alex ha risposto che preferiva non sentire i suoi genitori.

Alex racconta un po' la sua vita alla conduttrice che lo bacchetta perché non si lascia andare facilmente

Maria De Filippi è rimasta molto sorpresa da questa risposta dell'allievo. "Certo che sei strano Alex - ha affermato la conduttrice - hai proprio un caratteraccio".

Il cantante ha spiegato alla conduttrice di essersi ormai abituato a vivere praticamente da solo, anche se sa che i suoi genitori ci sono per lui e gli vogliono bene. Alex ha un carattere molto introverso e ha rivelato di non essersi ma aperto sulle sue relazioni private con i suoi genitori e di essersela sempre cavata da solo anche quando ha vissuto all'estero.

La presentatrice esorta il cantante a sollevare il suo morale e a chiamarla in caso di bisogno

Maria De Filippi ha voluto indagare sullo stato d'animo del cantante che però non si è sbilanciato con lei e non ha esposto i suoi pensieri. Infine Maria ha esortato Alex a stare su con il morale dicendogli che, anche se sbaglierà qualcosa, nella vita succede e non deve essere troppo severo con se stesso. Infine, la conduttrice ha chiesto ad Alex di non farsi problemi a contattarla qualora avesse bisogno di parlare con qualcuno.