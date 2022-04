Beautiful è pronto a regalare momenti ricchi di emozione e tensione emotiva. Le anticipazioni della soap statunitense, in merito alla trama delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 11 a sabato 16 aprile su Canale 5, sono pronte a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Gli spoiler raccontano che tutti non vedranno l'ora di sapere l'esito del test di paternità per scoprire di chi sia il bambino che Steffy Forrester aspetta. Quest'ultima rivelerà a Ridge di aver combinato un grosso pasticcio, mettendo in discussione la sua vita sentimentale e anche quella di Liam.

Nel frattempo Carter metterà alle strette Zoe, costringendola a mettere a nudo i suoi sentimenti. Ferito per il tradimento, Carter metterà fine al suo rapporto con la giovane modella e quest’ultima se la prenderà con Paris.

Anticipazioni italiane di Beautiful: Carter provoca Zoe

Carter, su consiglio di Ridge, affronterà Zoe e in tono provocatorio le chiederà se sia proprio lui l'uomo che vuole come marito e padre dei suoi figli. Steffy, intanto, farà sapere a Liam e Hope che le hanno prelevato il sangue per eseguire il test di paternità e che a breve scopriranno chi è il padre del bambino che porta in grembo. Zoe, nel frattempo, cercherà in tutti i modi di calmare Carter, ma l'uomo l'accuserà di essere un'arrampicatrice e le dirà che la loro storia è finita per sempre e che non ci sarà un matrimonio.

Nel mentre Thomas confiderà a Vinny di sperare che il figlio di Steffy sia di Liam. così potrà avere campo libero per riconquistare il cuore di Hope. Il giovane Spencer, intanto, giurerà per l'ennesima volta a Hope che il suo cuore appartiene solo a lei.

Thomas preoccupato per Hope

Nelle prossime puntate italiane della soap opera Beautiful, Brooke e Hope discuteranno sulla paternità del bimbo che la giovane Forrester porta in grembo.

La moglie di Ridge sarà molto convinta che sia stata proprio Steffy a mettere in pericolo il matrimonio di Hope e Liam. Infatti, secondo la signora Logan, la sorella di Thomas ha approfittato del momento di crisi per riprendersi il suo ex marito. Nel frattempo il padre del piccolo Douglas sembrerà essere molto preoccupato per Hope, ancora sofferente per la situazione che sta vivendo con Liam.

Beautiful anticipazioni dall'11 al 16 aprile: Steffy fa una confessione a Ridge

Il rapporto tra le sorelle Buckingham inizierà a deteriorarsi, visto che Zoe accuserà Paris di aver fatto la spia sul rapporto clandestino con Zende. Paris ripeterà più volte di non aver detto a nessuno della sua relazione clandestina, ma Zoe non crederà a ogni sua singola parola, anzi continuerà a rinfacciarla di averla colpita alle spalle perché forse prova qualcosa per Zende.

Nel frattempo la giovane Forrester confesserà a suo padre tutto ciò che è successo negli ultimi tempi e del pasticcio combinato con Liam. Nel dettaglio, racconterà a Ridge di aver tradito Finn con il giovane Spencer e che adesso sta aspettando l’esito del test di paternità del bimbo che porta in grembo.