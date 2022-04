Continuano le sfortune amorose di Gemma Galgani. Anche l'ultima frequentazione che la dama di Uomini e donne ha vissuto è finita male ed ora si ritrova da sola e messa in un angolo anche dalla redazione. Franco, il cavaliere che ha baciato la 72enne di recente, ha spiegato perché ha deciso di chiudere il rapporto. Alla base di questa scelta, la mancanza di un trasporto emotivo e il carattere troppo litigioso della torinese.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

La frequentazione tra Gemma e Franco è durata un paio di settimane ma, nonostante sia finita da un po', continua a far discutere.

Il cavaliere, in particolare, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto dure sulla dama con la quale è uscito qualche volta, soprattutto sui motivi che l'hanno portato ad interrompere ogni tipo di legame.

Quando un giornalista gli ha chiesto come mai ha scelto di lasciare Galgani al telefono da un giorno all'altro, il romano ha risposto: "Avevamo iniziato a discutere per tutto e poi io non provavo nulla per lei".

Parola decise e inequivocabili quelle che Fioravanti ha pronunciato e che la rivista ufficiale di Uomini e Donne ha riportato di recente.

Il protagonista del Trono Over, poi, non ha risparmiato alla 72enne una piccola frecciatina quando ha detto: "Lei vive nel mondo dei sogni".

Il pensiero dell'ex 'regina' di Uomini e Donne

Franco, dunque, non ha fatto troppi giri di parole ed ha ammesso di non aver mai provato alcun sentimento per Gemma. I baci che i due si sono scambiati nel corso delle loro poche uscite, il cavaliere di Uomini e Donne li ha giustificati tirando in ballo un impeto del momento, una cosa che gli andava di fare e della quale non si è affatto pentito.

Per quanto riguarda Galgani, ha un'idea un po' diversa sul breve ma intenso rapporto che ha avuto con Fioravanti.

Quando le è stato domandato di commentare la frequentazione col romano, la dama del Trono Over si è detta molto dispiaciuta di come sia andata a finire perché secondo lei sarebbero potuti essere una coppia non convenzionale.

Franco, però, non si smuove dalla sua posizione e continua a dirsi certo nel voler portare avanti il percorso nel dating-show senza Gemma.

Nel corso della puntata che è andata in onda il 12 aprile, ad esempio, l'uomo ha accettato il corteggiamento di una signora che ha contattato la redazione appositamente per lui.

La 'scomparsa' di Gemma dalle dinamiche di Uomini e Donne

Da quando Franco l'ha lasciata, Gemma è letteralmente sparita dalle puntate di Uomini e Donne. Sono settimane che la torinese non viene chiamata a centro studio da Maria De Filippi per raccontare qualche novità sentimentale che la riguarda.

I telespettatori si sono accorti del cambio di gerarchie che c'è stato nel Trono Over ultimamente: Galgani, infatti, è stata sostituita da Ida Platano, ormai unica vera "regina" del programma.

Anche Tina Cipollari ha smesso di attaccare la 72enne da un po' di tempo: la nuova "vittima" che ha scelto l'opinionista, è la signora Pinuccia, per la quale prova una palese e dichiarata antipatia.

Rumor ancora non confermati, inoltre, sostengono che la prossima stagione del format Mediaset potrebbe non avere tra i suoi protagonisti Gemma: pare che la conduttrice e la redazione stiano seriamente pensando all'ipotesi di rinunciare alla dama per fare spazio ad altri personaggi, magari più giovani e pronti a regalare colpi di scena settimana dopo settimana.

Il ritorno di Riccardo dopo un anno di assenza, confermerebbe questa teoria: Guarnieri, infatti, ha subito ripreso possesso del ruolo che ha ricoperto per quasi un triennio, riaccendendo le speranze dei fan di rivederlo in coppia con Ida.