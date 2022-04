Le puntate di Beautiful in onda dal 10 al 16 aprile saranno incentrate ancora sulla paternità del figlio di Steffy. Saranno pronti gli esiti del test di paternità. Intanto, Carter romperà il fidanzamento con Zoe, dopo aver saputo da Ridge che la ragazza ci ha provato con Zende.

Carter rompe il fidanzamento con Zoe

Le anticipazioni di Beautiful relative a ciò che andrà in onda dono a sabato 16 aprile, rivelano che Carter rimarrà basito dopo aver saputo da Ridge che la sua fidanzata Zoe ci ha provato con Zende. Per questo, l'avvocato domanderà provocatoriamente alla ragazza se è sicura che è lui l'uomo che vuole sposare.

Steffy intanto, avvertirà Liam e Hope che ha effettuato il test di paternità. Ora si tratterà solo di aspettare i risultati. Carter invece, affronterà apertamente Zoe e la accuserà di essere un' arrampicatrice, rompendo poi il fidanzamento. Ironia della sorte, Carter mollerà Zoe proprio nel momento in cui la ragazza sembrerà convinta di voler passare il resto della sua vita insieme a lui.

Steffy racconta a Ridge di essere andata a letto con Liam e di essere incinta

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Thomas confiderà a Vinny di sperare che il figlio di Steffy sia di Liam. Se fosse così infatti, Thomas potrebbe avere una chance con Hope. Liam intanto, continuerà a ribadire tutto il suo amore a Hope.

Steffy racconterà a Ridge di essere incinta e della notte passata con Liam. La ragazza ammetterà di aver fatto un pasticcio e sarà dispiaciuta per aver rovinato le vite di Hope e Liam. Non solo, confesserà al padre di aver fatto il test di paternità per sapere se il padre del bambino sia Liam oppure Finn. Dopo essere stata mollata da Carter, Zoe accuserà la sorella Paris di aver fatto la spia sul suo rapporto con Zende.

Anticipazioni Beautiful: Steffy sta per scoprire l'esito del test di paternità

Dando uno sguardo alle trame in onda dal 10 al 16 aprile, si viene a sapere che Steffy riceverà la telefonata tanto attesa. La dottoressa Campbell infatti, la avvertirà che saranno arrivati i risultati del test di paternità e inviterà la giovane Forrester a recarsi presso il suo studio.

Pertanto Steffy, chiamerà a sua volta Hope e Liam per chiedere loro di raggiungerla in ospedale. In attesa di scoprire l'identità del padre del bambino di Steffy, Zoe cercherà di cacciare dalla sua vita la sorella Paris. Intanto Ridge e Brooke, si ritroveranno a parlare della gravidanza di Steffy e di come l'esito del test possa condizionare le vite di tutti quanti, prima tra tutte quella di Hope. Per scoprire ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Beautiful, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. La domenica l'appuntamento è invece alle 14:00

.