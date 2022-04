Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da domenica 10 a sabato 16 aprile ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Zende chiederò a Zoe se davvero sia Carter l'uomo che vuole sposare. Nel mentre, Carter verrà a sapere che la sua futura moglie ha flirtato con Zende e così deciderà di rompere il fidanzamento.

Poco dopo, Steffy farà il test di paternità e sarà molto in ansia per l'esito. Proprio per questo motivo, Finn cercherà di rassicurare la figlia di Ridge.

Zende chiederà a Zoe se sia davvero Carter l'uomo che vuole sposare

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Ridge metterà in guardia Carter, riguardo la sua futura sposa Zoe che avrà cercato di sedurre il suo amico Zende. Intanto, Buckingam che adesso sarà molto impaziente di sposare Carter, dirà a Zende di essere convinta che il suo futuro marito sia all'oscuro di tutto.

Poco dopo, Carter parlerà con Ridge e poi chiamerà subito Zoe e le chiederà in maniera provocatoria se sia davvero Carter l'uomo che lei vuole sposare.

Nel mentre, Steffy comunicherà a Liam e Hope che le sarà stato prelevato il sangue per il test di paternità. Ora alle due coppie non resterà che attendere il risultato per scoprire chi è il padre del bambino che Forrester porta in grembo tra Spencer e Finn.

Successivamente, Carter accuserà Zoe di essere una manipolatrice e per questo motivo romperà il fidanzamento. Intanto, Thomas confiderà a Vinny di sperare che il figlio di Steffy sia di Liam, in modo tale da poter tornare con Hope. Allo stesso tempo, il fratello di Wyatt ribadirà alla Logan tutto il suo amore per lei.

Steffy sarà in ansia per il test di paternità

Poco dopo, Brooke dirà ad Hope che la colpa della crisi con suo marito è di Steffy. Infatti, secondo la donna quest'ultima ha approfittato di tutta la situazione per sedurre Liam.

Intanto, Zoe accuserà Paris di avere fatto la spia sul suo rapporto segreto con Zende. Invece, Steffy dirà a suo padre che avrà combinato un bel guaio andando a letto con LIam e per questo per rimediare ha deciso di fare il test di paternità per scoprire il padre del bimbo che porta in grembo.

Successivamente, Steffy sarà molto in ansia per il risultato del test, nel mentre però Finn cercherà di rassicurarla. Allo stesso tempo, Liam vorrà farsi perdonare dalla Logan per il male che gli ha fatto.

Infine, la dottoressa Cambell farà una telefonata a Steffy e le dirà che a breve avrà il risultato del test. A quel punto la sorella di Thomas chiamerà Liam e gli chiederà di raggiungerla in ospedale insieme ad Hope.