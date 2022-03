Nelle prossime puntate di Beautiful le cose si complicheranno per Zoe Buckingham. La ragazza proverà a sedurre Zende, il quale la rifiuterà per rispetto all'amico Carter. Quest'ultimo verrà a sapere tutto e troncherà il fidanzamento con Zoe che cercherà in seguito di riconquistarla, chiedendo aiuto a Quinn. In Beautiful ci sarà l'ennesimo colpo di scena, visto che proprio Quinn e Carter finiranno a letto insieme.

Zoe cerca di sedurre Zende, Ridge li sorprende

Le prossime puntate di Beautiful riserveranno nuovi colpi di scena ai telespettatori di Canale 5.

Oltre a seguire l'intricata story line legata alla paternità del figlio di Steffy, il pubblico vedrà anche Zoe in piena crisi. La ragazza sarà molto confusa sui suoi sentimenti, nonostante sia fidanzata con Carter. Zoe infatti, sarà attratta da Zende e cercherà di sedurlo. Peccato che il nipote di Eric la rifiuterà in nome dell'amicizia che lo lega a Carter. Il tentativo di seduzione di Zoe verrà visto da Ridge, il quale si infurierà non solo con la modella, ma anche con Zende. Chiederà spiegazioni ai due giovani, visto che non vorrà che nessuno prenda in giro Carter, invitando Zoe a dire la verità al fidanzato.

Carter tronca con Zoe dopo aver scoperto la verità su lei e Zende

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Zoe sembrerà rendersi conto di volere un futuro con Carter e correrà da lui per fissare la data delle nozze.

Peccato che nel frattempo Carter verrà a sapere che Zoe avrà cercato di sedurre Zende. Questo fatto lo sconvolgerà a tal punto da troncare con Zoe, non prima di affrontare sia Zende che Zoe chiedendo loro spiegazioni. In seguito la modella cercherà di porre rimedio al guaio combinato, ma l'ex fidanzato non sembrerà voler sentir ragioni nonostante sia ancora innamorato della giovane.

A questo punto, Zoe chiederà aiuto prima a Ridge e poi a Quinn. Riuscirà la modella a riconquistare Carter? Dalle anticipazioni, pare proprio di no.

Carter e Quinn a letto insieme: anticipazioni Beautiful

Carter sembrerà non riuscire a perdonare Zoe per aver provato a sedurre Zende e soffrirà parecchio per questo. Anche Quinn non se la passerà bene, visto che nonostante sia stata perdonata da Eric non riuscirà ad avere un intimità con il marito.

Eric sembrerà infatti volerla evitare. Le cose tra Carter e Quinn subiranno una clamorosa svolta, nel momento in cui Quinn andrà a far visita all'avvocato per perorare la causa di Zoe. Tra un discorso e l'altro, tra Quinn e Carter sboccerà la passione: i due finiranno a letto insieme. Intanto Zoe, all'oscuro di tutto, tenterà ancora di tornare con Carter. Una story line destinata a complicarsi ancora di più con il prosieguo delle puntate. Per scoprire cosa accadrà a Carter, Quinn e Zoe, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.