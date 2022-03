Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile, ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare, Liam confesserà a Wyatt di aver tradito Hope con Steffy. Intanto, Thomas chiederà alla giovane Logan di perdonare il suo compagno per salvare la sua famiglia. Invece, Finn dichiarerà tutto il proprio amore a Steffy e le prometterà di stargli vicino anche se il figlio che aspetta non dovesse essere suo.

Finn dichiarerà tutto il proprio amore a Steffy

Nelle puntate in onda su Canale 5, Liam sarà totalmente devastato e cercherà conforto in suo fratello Wyatt. Infatti, Spencer confesserà a quest'ultimo il disastro che ha combinato con Hope, andando a letto con Steffy.

Intanto, Thomas anche un po' a sorpresa chiederà alla Logan di perdonare Liam e dargli un'altra occasione. Hope però sarà profondamente ferita e allo stesso tempo arrabbiata per essere stata tradita.

Nel mentre, Finn nonostante il tradimento di Steffy, dichiarerà alla donna di essere innamorato di lei. Inoltre, il dottore dirà alla figlia di Ridge che spera con tutto il cuore che il bambino che porta in grembo sia suo figlio, in quanto il suo desiderio è quello di costruire una vita insieme.

Inoltre l'uomo aggiungerà che, anche se non dovesse essere figlio suo, lui comunque non la abbandonerà e le starà vicino.

Steffy dovrà aspettare prima di poter fare il test di paternità

Poco dopo, Zoe farà capire a Zende di provare ancora dei sentimenti molto forti nei suoi confronti. In un primo momento l'uomo aveva detto alla donna che non potevano ritornare insieme, in quanto Carter è un suo caro amico.

Poi però, Zende manderà un messaggio a Zoe in cui chiederà di incontrarla e le speranze della ragazza si riaccenderanno improvvisamente.

Intanto, Thomas cercherà di convincere ancora una volta Hope a perdonare Liam, in modo da salvare la sua famiglia. Allo stesso tempo, Spencer confiderà a suo fratello di state molto male a causa dell'errore commesso.

Successivamente, le analisi confermeranno che Steffy è in dolce attesa, lei allora chiederà di sottoporsi al test di paternità. Nel frattempo Zende avrà dei problemi col suo telefono e per questo Zoe riceverà troppo tardi il messaggio in cui l'uomo dirà di non accelerare le cose con Carter, ciononostante Zoe non farà altro che pensare a Zende.

Intanto, la ginecologa dirà alla figlia di Ridge che è ancora troppo presto per fare il test di paternità e che al momento dovrà solo limitare lo stress. Infine, Steffy chiamerà Finn, Hope e Liam per dire loro che bisognerà avere ancora un po' di pazienza prima di scoprire chi è il padre biologico del bambino. Infine Carter chiederà a Ridge se vorrà fargli da testimone di nozze.