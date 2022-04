Tempo di rivelazioni nelle prossime puntate di Beautiful in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dagli Usa rivelano che Finn avrà una reazione importante quando scoprirà che Vinny Walker ha manomesso il test di paternità di Steffy Forrester grazie all'aiuto del cognato Thomas.

Beautiful: Thomas sospetta di Vinny

Le anticipazioni di Beautiful sulle prossime puntate italiane rivelano che la verità sul test di paternità di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) verrà finalmente a galla.

Tutto inizierà quando Thomas inizierà a credere che il suo amico Vinny si sia introdotto furtivamente nel laboratorio di analisi per sabotare il test di DNA della sorella.

Sospetti, che diventeranno sempre più forti quando il piccolo spacciatore invoglierà il giovane Forrester a farsi avanti con Hope (Annika Noelle). Il padre di Douglas, a questo punto, vorrà vederci chiaro, tanto da mettere l'amico con le spalle al muro.

Nel frattempo, Finn accuserà Liam (Scott Clifton) di essersi comportato male sia con Steffy che con Hope. Per questo motivo, lo Spencer si presenterà a casa dell'ex moglie per accompagnarla al ginecologo. Tuttavia, la madre di Kelly proverà a tenere le distanze, invitandolo a occuparsi di Hope.

Lo spacciatore ammette di aver manomesso il test di paternità di Steffy

Thomas deciderà di affrontare Vinny nel laboratorio dell'ospedale, dove avverrà un violento tafferuglio tra di loro.

Sarà in questa occasione, che il piccolo spacciatore ammetterà di aver manomesso il test di paternità di Steffy, in modo da far passare Liam come il padre del bambino. Walker, infatti, apparirà convinto di aver fatto un favore al padre di Douglas per permettergli un avvicinamento con Hope.

Appresa la verità, Thomas correrà dalla Logan per darle la notizia, che giungerà anche alle orecchie di Finn.

La giovane Forrester accetta di diventare la moglie di Finn

Nel frattempo, Steffy deciderà di raggiungere Parigi di nascosto per evitare a Finn di crescere un bambino non suo. In seguito il dottore riuscirà a impedire alla stilista di partire per poi sorprenderla con una proposta di matrimonio. La giovane Forrester, a questo punto, accetterà di diventare la moglie del figlio di Shauna dopo aver scoperto che il padre del suo secondo nascituro.

Anche Hope rivelerà a Liam quanto ha scoperto da Thomas. Tuttavia, la giovane dimostrerà di non riuscire a perdonare il marito per il tradimento con l'ex moglie. Per questo motivo, Brooke Logan temerà che il padre di Douglas possa approfittare del momento di fragilità della figlia per riconquistarla.