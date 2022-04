Nuove anticipazioni su Beautiful, la soap opera scritta dai fratelli Bell in onda da oltre trent'anni sui teleschermi di tutto il mondo. Le trame delle nuove puntate, in programma a fine aprile negli Usa, segnalano che la cattiveria di Sheila Carter non avrà mai fine. In particolare, la criminale organizzerà un nuovo piano diabolico per uccidere una volta per tutte la nuora Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), l'unica che potrebbe condannarla alla prigione.

Beautiful, puntate americane: Hope preoccupata per l'avvicinamento tra Steffy e Liam

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse negli Stati Uniti ad aprile, segnalano ancora momenti difficili per Steffy.

Scendendo nei particolari, Liam (Scott Clifton) avrà un confronto accesso con Bill (Don Diamont) riguardo le condizioni di Steffy. Padre e figlio Spencer, infatti, giureranno di trovare il responsabile della sparatoria che ha posto fine alla vita di Finn e ridotto in coma la madre di Kelly. A tal proposito, il fratello di Wyatt (Darin Brooks) inizierà a sviluppare un legame sempre più forte con l'ex moglie, nonostante le abbia detto che non sono più sposati da qualche anno.

Un avvicinamento che ovviamente farà preoccupare la giovane Hope (Annika Noelle), la quale temerà in un loro ritorno di fiamma.

Sheila decide di uccidere la nuora introducendosi nella sua camera d'ospedale

Nelle puntate americane di Beautiful, la pazzia di Sheila tornerà a fare capolino con risvolti davvero drammatici. Nel dettaglio, la donna apparirà sempre più in preda al panico poiché temerà di finire il resto dei suoi giorni in carcere a causa dell'omicidio da lei commesso.

Per questo motivo deciderà che l'unico modo per farla franca sarà uccidere Steffy. La donna, a questo punto, si introdurrà nella camera d'ospedale della nuora con un piano diabolico in mente. La madre del defunto Finn, infatti, potrebbe causare un arresto cardiaco alla paziente, considerando il suo passato da infermiera.

Il complotto di Sheila Carter viene sventato

Arriverà però il colpo di scena: il complotto di Sheila sarà fortunatamente sventato in un modo molto imprevedibile. Steffy darà l'allarme quando vedrà la signora Carter davanti al suo capezzale oppure qualcuno d'inaspettato fermerà le intenzioni della criminale prima che sia troppo tardi?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per scoprire come andrà a finire.