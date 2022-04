Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la popolare soap opera in onda da oltre vent'anni sui teleschermi di Canale 5. Le trame delle nuove puntate, in onda ad aprile negli Usa raccontano che Thomas Forrester inizierà ad avere dei sospetti su Sheila Carter. Ridge Forrester, invece, apparirà fuori controllo, disposto a tutto pur di avere giustizia per Steffy e Finn, tristemente deceduto.

Beautiful: Sheila desta i sospetti di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse dall'8 all'11 aprile sull'emittente americana Cbs rivelano che Thomas inizierà a guardare con sospetto Sheila quando la vedrà abbracciare Taylor in ospedale, sussurrandole dei sentiti mi dispiace.

Un comportamento, che desterà i sospetti del Forrester jr, il quale inizierà a credere che Steffy abbia deciso di affrontare sua suocera all'interno di un vicolo dopo aver scoperto la verità sul suo sporco piano per dividere Brooke e Ridge.

Dall'altro canto, Sheila studierà un piano per non far ricadere i sospetti della morte di Finn su di sé. In particolare, l'assassina temerà che Thomas possa raccontare alla famiglia quello che ha fatto a Brooke e quindi incastrarla. Per questo motivo, la Carter affronterà il Forrester jr, al quale intimidirà di tenere la bocca cucita facendo leva sul suo dispiacere per la morte di suo figlio.

Liam sconvolto dalle condizioni dell'ex moglie

Nelle puntate Usa di Beautiful, in onda nel 2023 sui teleschermi di Canale 5, Hope (Annika Noelle) si recherà al capezzale di Steffy, dove la esorterà a lottare per la sua vita.

Inoltre, la giovane le ricorderà che Kelly e Hayes hanno bisogno di lei come la sua famiglia, tanto da invitarla a risvegliarsi dallo stato comatoso.

Liam apparirà sconvolto dalle condizioni dell'ex moglie, tanto da temere di perdere la madre di sua figlia. Bridget, a questo punto, cercherà di tranquillizzare il ragazzo, infondendogli coraggio sulla situazione, in quanto ci sono buone possibilità che si riprenda.

Ridge vuole scoprire chi ha sparato a Steffy e Finn

Ridge, nel frattempo, vorrà avere giustizia e scoprire chi ha sparato a Steffy e Finn all'interno di un vicolo vicino ad Il Giardino. A tal proposito, lo stilista apparirà fuori controllo, tanto da giurare che il colpevole finirà il resto dei suoi giorni in prigione. Tuttavia, il Forrester sarà all'oscuro che Sheila, la nuova migliore amica di Taylor ha ferito gravemente Steffy e ucciso Finn. Quale sarà la reazione del padre di Thomas alla scoperta della verità?

Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni su questa nuova story-line, che sta appassionando i fan della soap opera.