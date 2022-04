Dopo la conclusione della soap opera Love is in the air, sulla rete ammiraglia Mediaset torneranno a fare compagnia ai telespettatori italiani le vicende della serie televisiva turca Brave & Beautiful. Negli episodi in onda sul piccolo schermo dall’11 al 15 aprile 2022, il protagonista assoluto Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) non perderà la vita per merito dell’intervento provvidenziale di Riza (Yiğit Özşener).

Anticipazioni Brave & Beautiful, sino al 15 aprile: Cesur ribadisce a Suhan di non voler divorziare

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, rivelano che Riza metterà piede a casa di Cesur e si dirà disposto a lavorare nella tenuta ma in cambio vorrà essere ospitato.

La conversazione tra i due verrà interrotta da Suhan (Tuba Büyüküstün), che sarà abbastanza arrabbiata con il marito per non essersi presentato all’udienza per il divorzio. A questo punto, alla porta di Cesur, busserà anche Tahsin (Tamer Levent), che con una minaccia lo costringerà ad annullare il matrimonio con sua figlia. Successivamente Riza, dopo aver litigato con Cesur, gli salverà la vita, gettandosi su di lui quando un cecchino nascosto fra gli alberi sarà in procinto di colpirlo.

Nel contempo Tahsin convocherà tutti i dipendenti dell’azienda per fare una comunicazione inaspettata. Suhan, invece, non appena saprà che suo marito ha rischiato di morire, non perderà tempo per accertarsi sulla sua salute: Cesur durante una cena al ristorante, ribadirà alla moglie di non voler divorziare.

Korhan affronta Bulent, Cesur scrive una lettera a Riza

Intanto Korhan (Erkan Avcı), dopo aver ascoltato una conversazione tra Sirin (Irmak Örnek) e Reyhan (Işıl Dayıoğlu), precisamente quando parleranno degli incontri tra Cahide e Bulent (Bülent Aydınbaş), sarà convinto che i due abbiano intrapreso una tresca clandestina. Il fratello di Suhan non perderà tempo per affrontare Bulent quando lo stesso si troverà a cena con Banu (Gözde Türkpençe), accusandolo di essere l’amante di sua moglie.

A proposito di Suhan, un uomo al telefono le chiederà del denaro per svelarle chi ha ucciso la madre di Cesur. Nel contempo quest’ultimo si scoprirà essere l’autore della lettera ricevuta da Riza, per apprendere se è implicato con il decesso di Fugen (Tilbe Saran). Purtroppo Riza avviserà la polizia che si presenterà nel posto in cui sarebbe dovuto avvenire lo scambio di soldi e arresterà il mendicante: quest'ultimo sarà costretto a svelare di essere al servizio di Tahsin.