Piacevoli emozioni e inaspettati colpi di scena accadranno in occasione delle nuove puntate di Brave and Beautiful previste dall'11 al 15 aprile in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della Serie TV raccontano che Riza salverà Cesur Alemdaroglu da un cecchino, mentre Korhan crederà che Cahide lo stia tradendo con Bulent.

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate 11-15 aprile: Riza evita che Cesur venga ucciso da un cecchino

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 11 a venerdì 15 aprile sui teleschermi di Canale 5, raccontano che Suhan apparirà furiosa con Cesur, visto che non si presenterà all'udienza per il divorzio.

A tal proposito, Tahsin si recherà a casa dell'ex genero per ordinargli di concedere la separazione alla figlia.

Intanto Riza avrà una discussione con Alemdaroglu, che lo sorprenderà nel suo studio e per tale motivo deciderà di lasciare la tenuta. L'uomo, però, eviterà che Cesur venga ucciso da un cecchino appostato tra gli alberi, per questo motivo Cesur sarà in debito con lui.

Tahsin convocherà tutti i dipendenti dell'azienda, in quanto avrà intenzione di fargli una comunicazione di abbastanza misteriosa.

Intanto Suhan correrà dall'ex marito per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Alla fine i due decideranno di discutere della loro pratica di divorzio all'interno di un locale.

Korhan crede che Cahide e Bulent abbiano una relazione

Dalle trame di Brave and Beautiful, delle puntate che i telespettatori vedranno tra l'11 e il 15 aprile, si evince che Cesur ribadirà a Suhan di non avere nessuna intenzione di concederle il divorzio.

Korhan intanto, dopo aver spiato una conversazione tra Sirin e Reyhan, crederà che Cahide e Bulent abbiano una relazione segreta.

L'uomo, a questo punto, non esiterà ad affrontare il presunto amante della moglie al ristorante, innescando una furiosa lite.

Il piano di Alemdaroglu fallisce

Intanto Suhan verrà raggiunta da una telefonata con un misterioso interlocutore, che le chiederà del denaro in cambio del nome dell'assassino di Fugen Karahasanoğlu (Tilbe Saran).

Cesur farà recapitare a Riza una lettera per capire se è stato lui a provocare la morte di sua madre. Il piano di Alemdaroglu fallirà miseramente, visto che Riza avviserà la polizia di presentarsi al posto indicato per lo scambio dei soldi. Sarà in questo frangente che le forze dell'ordine arresteranno un medicante, il quale confiderà di essersi messo d'accordo con Tahsin.

Insomma, sarà una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti della serie tv con protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün.