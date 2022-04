Diverse novità accadranno nel finale di stagione de Il Paradiso delle signore, previsto dal 25 al 29 aprile su Rai 1.

Gli spoiler delle nuove puntate annunciano che Ferdinando Torrebruna offrirà il proprio sostegno a Ludovica Brancia. Vittorio, invece, farà riconciliare Dante Romagnoli e Beatrice Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Irene si affeziona ad Armando e Agnese

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sulle ultime puntate rivelano che Gemma prometterà a Stefania di fargliela pagare cara per averle rubato Marco. Intanto, finalmente Beatrice uscirà dalla clinica, tanto da trasferirsi a casa di Vittorio a trascorrere la convalescenza.

La piccola Irene, invece, passerà molto tempo con Armando e Agnese. In questo modo, la bimba si affezionerà moltissimo ai "nonni" acquisiti. Intanto, Flora prenderà una rivincita sulla contessa, annunciando di aver trovato un'ottima opportunità lavorativa in America e apprestandosi a salutare i suoi colleghi.

Stefania confiderà ad Irene di essere stata ricattata da Gemma e per questo di aver scelto di rinunciare a Marco per salvare sua madre. Intanto però il giornalista penserà di acquistare un anello per fidanzarsi ufficialmente con la figlia di Ezio.

Vittorio fa in modo che Beatrice fa pace con Dante

Nelle prossime puntate de Il Paradiso, Marcello apparirà deciso a voltare pagina, tanto da pensare che Ludovica non sia la persona giusta per lui.

La ragazza troverà in Ferdinando la persona pronta a consolarla.

Beatrice, invece, si sforzerà di prendere le distanze da Dante, che intanto confiderà a Fiorenza di aver rinunciato al brand "il Paradiso". Poi, l'italoamericano chiederà perdono a tutto lo staff del negozio. A questo punto Vittorio farà in modo che Beatrice faccia pace con Dante.

Stefania, intanto, sembrerà distrutta dalla scelta sofferta di rinunciare a Marco e rifiuterà il suo anello, pur di proteggere sua madre.

Umberto farà luce nei propri sentimenti, finendo per lasciare la cognata Adelaide e fermando la partenza di Flora.

Ferdinando chiede a Ludovica di accompagnarlo in Grecia

Ferdinando chiederà a Ludovica di accompagnarlo in Grecia per dimenticare la delusione d'amore di Marcello, ma quest'ultimo ben presto cambierà idea e correrà dalla fidanzata per riconquistarla.

Umberto, invece, sembrerà disposto a lasciare Villa Guarnieri per amore. Salvo e Anna riceveranno il più bel regalo di nozze che potessero mai sperare. Difatti, la piccola Irene dirà loro di voler rimanere a Milano. A questo punto non c'è più nessun ostacolo per il loro matrimonio.

Intanto il grande magazzino si prenderà una pausa in occasione del matrimonio tra i giovani Amato e Imbriani. Gloria sceglierà di dare un consiglio a Marco per poi decidere di costituirsi alla polizia, appreso del sacrificio della figlia: sarà così che l'amore fra lui e Stefania potrà trionfare.

Infine Dante cederà le sue quote ad Adelaide, ignaro della vendetta che sta organizzando al cognato.