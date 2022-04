Nelle puntate di Brave and Beautiful in onda dal 25 al 29 aprile, Suhan continuerà a mantenere Cesur all'oscuro della sua gravidanza. Hulya invece lascerà il piccolo Zafer nel giardino della tenuta Korludag. Tashin deciderà di accoglierlo in casa sua, costringendo Cahide a occuparsi del piccolo.

Suhan non dice a Cesur di essere incinta anticipazioni Brave and Beautiful

In Brave and Beautiful Cesur continuerà ad essere all'oscuro che Suhan sua incinta. La donna lo avrà appena scoperto e non saprà cosa fare. Intanto Cesur ricatterà Tashin con un filmato in cui il Korludag ammetterà di aver inscenato il suicidio di Hasan per salvare Adalet.

Per questo Cesur riuscirà a farsi cedere da Tashin tutte le quote della società.

Suhan intanto, proprio mentre sarà decisa a dire a Cesur di essere incinta, verrà a sapere di ciò che avrà fatto al padre e pertanto deciderà di non dirgli nulla, convinta che ormai non potranno avere un futuro insieme. Poco dopo, Suhan si sentirà male e verrà portata in ospedale. Qui sarà il fratello Korhan a scoprire che la sorella aspetta un bambino.

Tashin accoglie alla tenuta il figlio di Hulya

Nel corso degli episodi in onda sino al 29 aprile, Korhan cercherà di convincere la sorella a dire la verità sulla gravidanza a Cesur. Suhan però non ne vorrà sapere. Intanto Hulya abbandonerà suo figlio nel giardino della tenuta Korludag con un biglietto.

Tahsin deciderà di accogliere in casa il bambino di Hulya e dirà a Cahide che se vorrà restare a vivere alla tenuta, dovrà occuparsi del piccolo Zafer.

Riza sorprenderà Sirin nella sua stanza e poco dopo la giovane scomparirà nel nulla. Poco dopo, Sirin ricomparirà con una ferita sulla testa e dirà a tutti di essere caduta nel bosco.

Cesur e Suhan non crederanno a questa versione. Korhan insisterà sul fatto che Suhan debba informare Cesur di essere incinta. Pertanto li chiuderà nella sua stanza, sperando che la sorella confessi la verità ad Alemdaroğlu. Ma il suo piano fallirà.

Spoiler Brave and Beautiful: Tashin riunisce Hulya al figlio Zafer

Dando uno sguardo alle nuove trame di Brave and Beautiful, Cahide di presenterà da Korhan con il test del DNA che dimostrerà che il figlio che aspetta sarà il suo.

Korhan però, nonostante le prove, non le crederà. Per Cahide i problemi non saranno finiti, visto che non riuscirà a calmare il piccolo Zafer, il bambino di Hulya. A, questo punto, Suhan suggerirà al padre di riunire il bambino alla madre naturale. Tashin deciderà quindi di far vivere anche Hulya alla tenuta, in modo che possa occuparsi del figlio.

Questo e molto altro andrà in onda su Canale 5 da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, nel consueto orario delle 16:50. Su Mediaset Infinity è possibile invece recuperare gli episodi già trasmessi.