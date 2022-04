Le nuove puntate di Brave and Beautiful, in onda dall'11 al 15 aprile, vedranno Riza salvare la vita a Cesur Alemdaroğlu. Suhan, invece, riceverà una telefonata con la quale qualcuno le chiederà del denaro in cambio di informazioni sull'assassinio della madre di Cesur. Korhan, nel frattempo, si convincerà del fatto che Bulent sia l'amante di Cahide.

In cecchino vuole uccidere Cesur: anticipazioni Brave and Beautiful

Brave and Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Le vicende di Cesur e Suhan andranno in onda anche nella settimana che va dall'11 al 15 aprile.

Dando uno sguardo alle anticipazioni si viene a sapere che Riza giungerà a casa di Cesur e si offrirà di lavorare nella tenuta in cambio di ospitalità. Successivamente sopraggiungerà Suhan, che sarà furiosa con Alemdaroğlu per non essersi presentato all'udienza per il divorzio. Riza in seguito, avrà una discussione con Cesur che lo avrà sorpreso nel suo studio. Deciderà quindi di lasciare la tenuta, ma mentre starà per andarsene scorgerà un cecchino nascosto tra gli alberi che vorrà uccidere Cesur.

Riza salva la vita a Cesur

Dopo essersi accorto del cecchino e dell'imminente pericolo, Riza si getterà su Cesur, evitando che venga colpito. Riza gli salverà la vita e ovviamente Cesur sarà in debito con lui.

Non appena verrà a sapere che qualcuno ha tentato di uccidere Cesur, Suhan si precipiterà da lui per sapere come sta. I due, in seguito, si ritroveranno a discutere del divorzio, ma Alemdaroğlu farà capire alla moglie di non aver nessuna intenzione di divorziare. Korhan invece, ascoltando di nascosto una conversazione tra Sirin e Reyhan, si convincerà che Bulent sia l'amante della moglie Cahide.

Pertanto affronterà l'uomo, proprio mentre sarà a cena con Banu.

Suhan ricattata: chi le sta chiedendo denaro?

Nelle puntate di Brave and Beautiful in onda sino al 15 aprile, Suhan riceverà una misteriosa telefonata, in cui un uomo le chiederà del denaro in cambio di informazioni sulla morte di Fugen, la madre di Cesur. Un vero ricatto.

Riza riceverà una lettera, ma sarà all'oscuro che gliel'abbia scritta proprio Cesur per capire se è implicato nella morte di Fugen. Riza, a sorpresa, avvertirà la polizia e gli agenti si presenteranno sul luogo in cui dovrebbe avvenire lo scambio di denaro. Qui verrà arrestato un mendicante che rivelerà di essere stato assoldato da Tashin. Questo e molto altro nelle nuove puntate di Brave and Beautiful, la Serie TV turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:50.