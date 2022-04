Nelle prossime puntate dello sceneggiato iberico Una vita, i telespettatori assisteranno all’uscita di scena di un personaggio che ha tenuto banco per parecchio tempo in questa stagione. Dalle anticipazioni si evince che Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) non potrà dare più alcun filo da torcere alla figlia Anabel (Olga Haenke), visto che lui passerà a miglior vita per mano della sua acerrima nemica Natalia (Astrid Janer); un piano che vedrà anche il coinvolgimento della perfida Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Anabel, in questo modo, sarà anche libera di viversi la sua relazione con Aurelio Quesada (Carlos De Austria).

Trame Una vita: Alvarez Hermoso apprende che Bacigalupe si è approfittato di Natalia in passato

Non mancheranno i colpi di scena nei nuovi episodi della soap opera Una Vita, in programmazione su Canale 5, in cui si consumerà l’ennesima tragedia. Gli spoiler spagnoli raccontano che Aurelio andrà via da Acacias 38 per convolare a nozze con Anabel. Genoveva prometterà al suo amante che quando rimetterà piede nel quartiere iberico non avrà più Marcos tra i piedi, assicurandogli però che a pagarne le spese, e quindi a essere considerato il colpevole dell’omicidio, sarà Felipe (Marc Parejo).

A questo punto Salmeron farà sapere al suo ex marito che Natalia è frenata con lui in quanto, durante l'adolescenza, ha subito un abuso da parte di Bacigalupe.

L’avvocato, anche se sarà abbastanza furioso per la terribile scoperta, riuscirà a mantenere la calma grazie all'amico Liberto (Jorge Pobes). Alvarez Hermoso però, quando avrà la conferma che Marcos si è approfittato veramente della giovane Quesada, lo offenderà per le strade del quartiere, ma per fortuna non gli alzerà le mani, grazie all’intervento provvidenziale di Liberto e Ramon (Juanma Navas).

Marcos viene ucciso da Natalia, Felipe rischia di essere arrestato

Genoveva continuerà a portare avanti il suo piano per sbarazzarsi di Marcos, invitando lo stesso nel suo appartamento dopo avergli fatto credere di essere disposta a dargli il 5% delle azioni dell’azienda di cui sono soci e dicendogli che in tale maniera potrà essere vicepresidente al posto di Aurelio.

Bacigalupe, dopo aver firmato i documenti necessari, cercherà di provarci con Salmeron, ma quando lei gli dirà di no l'uomo darà l'impressione di volerla violentare. A evitare il peggio sarà Natalia, che non perderà tempo per accoltellare Marcos alle spalle.

Il padre di Anabel morirà all’istante e il suo corpo verrà abbandonato nella stessa dimora di Genoveva, in cui metterà piede Felipe non appena la sua ex moglie gli dirà che Natalia si trova in pericol. L’avvocato cadrà in una trappola architettata dalla giovane Quesada e Salmeron, dato che non mancheranno i presupposti per favorire il suo arresto.