Prosegue l'appuntamento con Brave and Beautiful e le anticipazioni delle prossime puntate inedite che saranno trasmesse dall'11 al 15 aprile 2022, rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le sorprese.

Spazio in primis alle vicende di Cesur che si ritroverà ad ingannare Riza, mentre Suhan si ritroverà alle prese con uno "sporco ricatto" legato alla drammatica morte di Fugen.

Cesur rischia la vita, Suhan corre da lui: anticipazioni Brave and Beautiful al 15 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful fino al 15 aprile, rivelano che Riza si presenterà a casa di Cesur e si offrirà di lavorare nella tenuta in cambio di ospitalità.

Nel frattempo, però, arriverà anche Suhan a dir poco furiosa con lui, perché non si è presentato all'udienza che avevano fissato per quel giorno e non la prenderà per niente bene.

Intanto dopo che Riza ha salvato la vita a Cesur, adesso sarà quest'ultimo a dover essere riconoscente nei suoi confronti e a fare qualcosa per lui.

La notizia si diffonderà subito e, anche Suhan quando scoprirà che qualcuno ha tentato di uccidere Cesur, si precipiterà subito da lui per capire come stanno le cose.

Suhan viene ricattata: anticipazioni Brave & Beautiful 11-15 aprile

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera previste fino al 15 aprile in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che Suhan riceverà una chiamata che la lascerà senza parole e finirà per sconvolgerla.

Un interlocutore misterioso, infatti, la metterà al corrente di una amara verità, sostenendo di conoscere il nome del vero assassino della mamma di Cesur.

Tuttavia, tale interlocutore non è disposto a confessare la sua verità in maniera così semplice, dato che vuole in cambio una cospicua somma di denaro. Suhan, quindi, si ritroverà vittima di un vero e proprio ricatto, nel caso in cui volesse sapere il nome del vero assassino di Fugen.

Cesur inganna Riza

Intanto, si scoprirà che il vero mittente della lettera che è stata mandata a Riza è Cesur: lo ha ingannato al fine di riuscire a scoprire qualcosa in più sul possibile coinvolgimento dell'uomo nella morte di sua mamma.

Cesur resterà a dir poco senza parole nel momento in cui Riza chiamerà la polizia, che si recherà subito sul posto dove sarebbe dovuto avvenire lo scambio di denaro e finirà per arrestare un mendicante.

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi della soap opera turca, che saranno trasmessi fino al 15 aprile su Canale 5, gli ascolti delle prime puntate trasmesse in questi giorni, sono stati molto positivi.

Ascolti positivi per le nuove puntate della soap con Cesur e Suhan su Canale 5

La soap ha ottenuto una media di circa 1,8 milioni di telespettatori al giorno, toccando anche il 18% di share e battendo in termini auditel l'anteprima de La Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano su Rai 1.

Insomma un ritorno apprezzato dal pubblico quello di questa soap opera che ha saputo ereditare nel migliore dei modi, lo slot orario lasciato libero da Love is in the air, l'altra soap opera turca che ha chiuso definitivamente i battenti dopo la seconda e ultima stagione.

Gli appuntamenti con Cesur e Suhan dovrebbero tener compagnia al pubblico di Canale 5 almeno fino all'inizio della prossima estate, quando poi dovrebbero debuttare delle nuove soap nella programmazione pomeridiana della rete ammiraglia, pronte a sostituire le trasmissioni del daytime autunnale, come Uomini e donne e Amici 21.