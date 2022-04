Blind è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi. Dopo le dichiarazioni della mamma in cui ha sostenuto che il figlio con la popolarità si sia dimenticato di aiutare la famiglia dal punto di vista economico, è arrivata la smentita del padre. L'uomo ha sostenuto che la sua ex voglia solo cavalcare l'onda per avere visibilità.

La mamma del naufrago lo ha citato in tribunale

I rapporti tra Blind e la famiglia sembrano essere complicati. La mamma ha invitato il 22enne a raccontare la verità sulla famiglia, anziché gettare fango per i suoi interessi.

Inoltre, Valerica Rujan ha fatto sapere di aver citato in tribunale il figlio: la donna essendo in seria difficoltà economiche ha chiesto a Blind di dare il mantenimento al fratello 15enne, in attesa che il padre faccia il suo dovere.

La donna ha confidato di essere dispiaciuta dal fatto che Blind vesta con i migliori brand mentre l'altro figlio deve andare in giro con i panni donati dalla Caritas.

La versione del papà

Il padre di Blind ha smentito l'ex compagna Valerica Rujan.

Scendendo nel dettaglio, l'uomo ha precisato di essere rimasto ferito per come è stato descritto l'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi. Secondo il papà di Blind sarebbero state dette tante cose non veritiere sul conto del rapper: "Conosco la mia ex e penso che voglia cavalcare l'onda per suo interesse".

Il diretto interessato ha descritto Blind come un ragazzo dal cuore generoso.

In merito alle insinuazioni di Valerica sul fatto che Blind dopo il successo non abbia più aiutato economicamente la famiglia, l'uomo ha sostenuto che il rapper ha aiutato chiunque poteva dopo la partecipazione a X Factor: "E' andato dalla mamma e dal fratellino".

Secondo la versione del papà di Blind, il ragazzo avrebbe portato il fratello minore a Milano per fare shopping.

Prima di concludere il suo intervento, l'uomo si è detto sicuro che Blind terminata l'Isola dei Famosi se vorrà farà chiarezza sulla sua posizione. In questo momento l'unica cosa da fare è lasciare il naufrago più sereno possibile in questa nuova avventura televisiva.

Il passato oscuro di Blind

Tra i lati oscuri di Blind, il naufrago ha rivelato all'Isola dei Famosi di avere un passato da tossicodipendente. Il diretto interessato ha spiegato a Ilary Blasi di essere stato salvato dalla sua attuale fidanzata.

Ma quali sono i motivi che hanno spinto il rapper a fare uso di sostanze stupefacenti? Il 22enne in una vecchia intervista disse di essere entrato nel tunnel a 15 anni per rabbia. A casa il cantante non godeva di una situazione favorevole, quindi cercava di sfogare la sua frustrazione in altre maniere. Come spiegato dall'attuale concorrente del Reality Show, cominciò a vendere e utilizzare droghe.

Blind aveva confidato che era stato spinto dalla voglia di provare una cosa sconosciuta e dalla curiosità, visto che era cresciuto in un quartiere con mille difficoltà.