Continua la trasmissione su Canale 5 della serie televisiva di successo Brave and Beautiful. Gli spoiler delle puntate in onda dal 2 al 6 maggio 2022, raccontano che la protagonista Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) si prenderà gioco dell’ex marito Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) dicendogli di aver abortito, una menzogna che lo farà rimanere parecchio deluso.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodi al 6 maggio: Cesur smaschera Riza, Sirin chiede spiegazioni al padre

Nel corso degli episodi della soap opera che occuperanno la rete Mediaset da lunedì 2 a venerdì 6 maggio, Cesur sorprenderà Riza (Yiğit Özşener) nel suo studio.

L'uomo architetterà un piano con la complicità di Rifat (Müfit Kayacan) e Orhan per capire se è sincero.

Intanto Tahsin (Tamer Levent) dirà a Bulent (Serkan Altunorak) di essere intenzionato a creare una nuova azienda, e di voler diventare suo partner, ma in cambio dovrà controllare le mosse di Cesur e Korhan (Erkan Avcı). A proposito di quest’ultimo, cercherà di far desistere la sorella dal suo intento di interrompere la gravidanza in un clinica privata. Per fermare la fanciulla, il marito di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) sarà deciso ad avvisare Cesur. A questo punto Sühan, dopo aver rinunciato ad abortire, farà intendere all'ex marito di voler crescere suo figlio distante da lui.

Successivamente Cesur, con l’aiuto di Orhan e Rifat, attraverso un ricatto, farà venire alla luce il vero volto di Riza: farebbe di tutto per denaro.

Inoltre non nasconderà la sua delusione quando apprenderà che il processo sulla morte di sua madre Fugen (Tilbe Saran) verrà rinviato. Riza costringerà Salih (Okday Korunan) a impossessarsi dei soldi che Tahsin conserva in una cassaforte: Sirin (Irmak Örnek), dopo essere venuta a conoscenza del ricatto, non perderà tempo per chiedere delucidazioni al padre.

Sühan si mette in contatto telefonico con Aynur, Cesur ascolta le parole della sua ex moglie

Intanto Mihiriban (Devrim Yakut) deciderà di candidarsi come sindaco, per mettere in difficoltà Tahsin. Sühan invece si metterà in contatto telefonico con Aynur, la figlia del guardiano notturno scomparso senza lasciare nessuna traccia: durante la conversazione la figlia di Tahsin dirà alla fanciulla di volerla raggiungere per ottenere informazioni sul padre, in quanto la testimonianza dello stesso è utile nel processo sulla morte della madre di Cesur. Infine quest’ultimo dopo aver ascoltato le parole di Sühan, otterrà il consenso da parte della stessa per prendere parte al suo incontro con Aynur.