Cambio programmazione in casa Mediaset per la giornata del 25 aprile 2022. Essendo una giornata festiva per milioni di Italiani, la programmazione della rete ammiraglia del Biscione subirà dei cambiamenti importanti, soprattutto in daytime.

Le trasmissioni di Maria De Filippi, infatti, non saranno regolarmente in onda su Canale 5. Uomini e donne, ad esempio, non verrà trasmesso e la stessa cosa succederà al daytime di Amici 21.

Uomini e donne e Amici 21 cancellati: cambio programmazione Mediaset del 25 aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di lunedì 25 aprile, interesserà soprattutto le trasmissioni di Maria De Filippi.

Alle ore 14:45, infatti, non ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e donne: il talk show dei sentimenti risulta eccezionalmente cancellato dal palinsesto, per lasciare spazio alla messa in onda di un film.

Stessa sorte anche per il daytime di Amici 21 che, per questo lunedì di festa, non sarà trasmesso in prima visione assoluta nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

Confermati, invece, tutti gli altri programmi del daytime di Canale 5 tra cui Pomeriggio 5 e Striscia la notizia, regolarmente in onda anche il 25 aprile.

In attesa di vedere in onda le nuove puntate di Uomini e donne che sono state già registrate e che saranno trasmesse a partire dal 26 aprile in poi, le ultime indiscrezioni sui palinsesti della rete ammiraglia Mediaset, rivelano che potrebbe esserci spazio per il debutto della prima edizione "Vip" del dating show ideato da Maria De Filippi.

Salta Temptation Island questa estate

Negli anni scorsi si è più volte parlato di un possibile approdo su Canale 5 di Uomini e donne Vip, ossia con personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della tv nelle vesti di tronisti, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella.

Questa estate, tale idea potrebbe concretizzarsi, dato che Mediaset si ritroverebbe orfana della nuova edizione di Temptation Island.

Il reality show delle tentazioni, prodotto sempre da Fascino di Maria De Filippi, non è in palinsesto nella programmazione estiva della rete ammiraglia e, al suo posto, potrebbe debuttare la versione "Vip" del dating show.

Mediaset punta su Uomini e donne Vip nel palinsesti estivo 2022?

Stando ai retroscena di queste ore, alla conduzione non dovrebbe esserci Maria De Filippi.

La storica conduttrice, infatti, potrebbe cedere il testimone di questa versione speciale del suo programma, destinata alla prima serata, a Silvia Toffanin.

La conduttrice di Verissimo, quindi, dopo una stagione trionfante al timone del talk show, che ha conquistato anche la domenica pomeriggio del Biscione, potrebbe debuttare in prime time nell'estate della rete ammiraglia Mediaset.

Resta ora da capire se questa indiscrezione si tradurrà in realtà oppure no.