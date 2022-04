Venerdì 22 aprile è andata in onda l'ultima puntata settimanale di Uomini e donne: per quasi tutto il tempo si è parlato di Ida e Riccardo, del loro passato ma anche delle frequentazioni che hanno avuto dopo la rottura.

Quando Platano ha attaccato Alessandro, Tina è intervenuta e ha iniziato a darle della persona superficiale e poco intelligente, portando la dama alle lacrime.

L'opinionista, poi, se l'è presa anche con le donne che accettano di uscire con Guarnieri nonostante lui non abbia alcun trasporto: Cipollari ha definito queste signore "donnette di serie B, senza personalità".

Tensione tra i protagonisti di U&D

Durante la puntata di Uomini e Donne di venerdì 22 aprile i telespettatori hanno potuto seguire alcuni scontri che si sono susseguiti nel corso di una recente registrazione del programma.

Il dating-show si è aperto con le novità sulla frequentazione tra Riccardo e Gloria. I due si sono riavvicinati dopo un periodo di freddezza, ma la dama ha continuato a lamentarsi del fatto che il pugliese parli solo di attrazione fisica e che voglia conoscere anche altre persone.

Quando ha scoperto che Guarnieri si è scambiato il numero con Mariagrazia ed è andato a fare colazione con lei, la romana ha girato i tacchi e si è allontanata dal centro dello studio.

Mentre l'ex compagno di Ida cercava di giustificare il suo comportamento ambiguo, Tina ha preso la parola ed ha attaccato le donne che ancora frequentano il cavaliere tarantino.

Cipollari, infatti, ritiene che Riccardo stia prendendo in giro da anni le sue corteggiatrici.

Le frecciatine di Tina Cipollari

Nell'attaccare Riccardo e il suo modo di fare poco chiaro, Tina ha detto: "Solamente donnette di serie B possono ancora interessarsi a te".

Maria De Filippi è subito intervenuta per far notare all'opinionista che i termini da lei utilizzati erano inappropriati e che avrebbero potuto offendere la sensibilità di Gloria e Mariagrazia.

Nel riformulare il suo pensiero, Cipollari ha aggiunto che considera senza personalità le dame che accettano di uscire con Guarnieri dopo aver assistito ai comportamenti incoerenti che ha avuto durante la sua lunga partecipazione al Trono Over, soprattutto quelli attuati durante il tira e molla con Ida.

"Lui è sgamabile dal primo sguardo.

Una donna intelligente non potrà mai interessarsi ad un uomo che non sa quello che vuole", ha chiosato la vamp del dating-show di Canale 5.

Le lacrime di Ida Platano

A far perdere nuovamente la pazienza a Tina nella puntata di U&D del 22 aprile è stata Ida Platano quando ha confermato a voce alta che Alessandro ostenterebbe un po' troppo la sua agiata condizione economica. La parrucchiera ha rivelato che si è sentita leggermente a disagio quando Vicinanza l'ha portata a mangiare in ristoranti che lei non si potrebbe permettere.

Nel sentire queste parole, l'opinionista si è infervorata ed ha rivolto a Platano i seguenti epiteti: "Tu sei proprio stupida. Sei superficiale e banale. Inutile avere un dialogo con te, tanto non capisci".

La dama del Trono Over è scoppiata a piangere, ricordando soprattutto il momento in cui Cipollari ha detto pubblicamente che non starebbe veramente cercando l'amore, ma solo visibilità e sponsorizzazioni.

"Tu esageri, ti stai prendendo troppe libertà. Adesso basta", ha dichiarato Ida tra lacrime e singhiozzi. A difendere la bresciana sono intervenuti in tanti: Armando l'ha descritta come una persona pronta a lasciare il programma per amore, Diego ha ricordato i bei momenti passati insieme e Alessandro si è detto dispiaciuto per il suo malumore.