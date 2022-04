Nelle nuove puntate di Brave and Beautiful, Suhan mentirà a Cesur e gli farà credere di aver abortito. Un terribile inganno, visto che in realtà la figlia di Tashin non interromperà la gravidanza. Cesur però, all'oscuro della menzogna, si scaglierà contro la donna, dicendole che non la perdonerà mai per aver interrotto la gravidanza.

Suhan è incinta ma tiene all'oscuro Cesur

In Brave and Beautiful, il matrimonio tra Suhan e Cesur finirà. Nonostante i due siano ancora innamorati, Suhan e Cesur arriveranno a firmare le carte del divorzio e sarà proprio in questo frangente che la figlia di Tashin scoprirà di essere incinta.

La donna sarà spiazzata dalla notizia e non saprà cosa fare, tanto che inizialmente, non dirà a nessuno della gravidanza, tantomeno all'ex marito Cesur. La prima a cui rivelerà il suo segreto sarà Sirin. In seguito anche Korhan scoprirà che la sorella è incinta e l'uomo cercherà di convincerla a dire la verità a Cesur. Suhan però, si ostinerà a non dire nulla all'ex marito, soprattutto dopo aver saputo che Cesur ha ricattato Tashin per impossessarsi delle quote della società.

Korhan dice a Cesur che Suhan vuole abortire: spoiler Brave and Beautiful

Il segreto di Suhan non rimarrà tale molto a lungo. Scorrendo le anticipazioni di Brave and Beautiful, si scoprirà che Suhan deciderà di interrompere la gravidanza.

Per questo si recherà in clinica ma, poco prima di sottoporsi all'intervento, cambierà idea.

Nel frattempo, Korhan rivelerà a Cesur che Suhan é incinta ma non solo. Dirà ad Alemdaroğlu che la sorella si è recata in clinica per abortire. A questo punto Cesur, sconvolto dalla notizia correrà in ospedale, nel tentativo di impedire a Suhan di abortire.

Ma quando arriverà, la donna gli farà credere di essere arrivato troppo tardi.

Suhan fa cedere a Cesur di aver abortito ma è una menzogna

Suhan mentirà a Cesur facendogli credere di aver abortito. In verità, Suhan non sarà andata fino in fondo, ma questo Alemdaroğlu non lo sa. Convinto che la donna gli abbia negato il diritto di diventare padre, Cesur si scaglierà contro di lei dicendole che non la perdonerà mai per ciò che avrà fatto.

Ma fino a quando la figlia di Tashin Korludag potrà portare avanti una bugia così grossa?

Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Brave and Beautiful, ricordando che la soap Tv turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle ore 16:50. Per rivedere invece le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.