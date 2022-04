Lunedì 18 aprile su Canale 5 è andata in onda la nona puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo essere stato eliminato al televoto, Jeremias Rodriguez ha deciso di non continuare il gioco su Playa Sgamada. Su Instagram, Cecilia Rodriguez ha confidato di essere fiera per la decisione del fratello.

L'accaduto

Dall'inizio dell'Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha più volte "minacciato" di abbandonare il programma. Il 33enne sudamericano ha sostenuto che alcuni naufraghi non lo lasciassero parlare e dire le cose come stavano realmente. Inoltre, il naufrago ha insinuato che non veniva raccontata la verità di cosa accadeva nel dietro le quinte.

Nella nona puntata del Reality Show, Jeremias ha perso al televoto. Al momento di decidere se approdare con suo padre a Playa Sgamada, il concorrente ha rivelato di voler tornare in Italia: "Il mondo dei reality non mi piace".

Il 33enne in precedenza aveva ammesso di sentire la mancanza della sua fidanzata Deborah. Quest'ultima, dopo il ritiro di Jeremias ha appoggiato la scelta di lasciare l'Honduras.

Il commento di Cecilia

Su Instagram, Cecilia Rodriguez ha commentato la decisione del fratello. La 32enne ha fatto sapere che martedì 19 aprile è uscito il sole perché suo fratello Jeremias ha fatto una scelta saggia. La showgirl ha precisato che suo fratello era stato eliminato dal televoto, ma l'Isola dei Famosi dà sempre una seconda opportunità: "Sono fiera di questa decisione".

A detta di Cecilia, il fratello maggiore è una persona speciale e rara da trovare al giorno d'oggi e il fatto di pensarla diversamente dagli altri potrebbe metterlo in cattiva luce: "Lui non era più comodo, non si sentiva più a suo agio". Come spiegato dalla più piccola di casa Rodriguez, Jeremias non deve dimostrare niente a nessuno.

Perché Jeremias non ama i reality show

Nel proseguo del post su Instagram, Cecilia ha spiegato perché suo fratello non ama i reality show. Per chi non lo sapesse, Jeremias ha già partecipato a due programmi del genere: Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi.

La 32enne ha confidato che il congiunto non ama chi lavora dietro le quinte o chi vuole emergere rispetto ad un concorrente buttando fango addosso.

Nel rinnovare i complimenti per la decisione del 33enne, la showgirl ha ammesso: "Ha avuto due p... così". Per Cecilia, Jeremias è perfetto e non ha bisogno dell'approvazione del pubblico o dei suoi partner di gioco: "Siamo tutti orgogliosi di te".

Cecilia Rodriguez ha dichiarato che non vede l'ora di riabbracciare il fratello. Infine, la diretta interessata ha ribadito che continuerà a seguire l'Isola dei Famosi e sosterrà il padre Gustavo attualmente in gioco su Playa Sgamada.