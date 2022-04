Un Posto al sole continua con nuove puntate ricche di emozioni anche la settimana dal 25 al 29 aprile e le anticipazioni annunciano molte novità per i protagonisti. In primo piano ci sarà la delicata situazione di Chiara che sarà risolta dopo diverse difficoltà grazie all'intervento di Marina. Nel frattempo, Ornella e Raffaele saranno sempre più distanti, mentre Elvira sarà sempre più presente nella vita dell'uomo. Ci saranno problemi anche per Rossella che continuerà ad essere gelosa di Virginia e apprenderà una verità sulla sua rivale.

La situazione a casa Giordano sarà sempre più preoccupante

La settimana dal 25 al 29 aprile a Un posto al sole vedrà al centro dell'attenzione la situazione tra Ornella e Raffaele. La dottoressa Bruni sarà molto impegnata in ospedale e a complicare le cose ci sarà anche uno scontro in reparto tra Riccardo e Stefano. Raffaele non riuscirà più a tollerare le assenze di sua moglie e la comunicazione tra i due coniugi ormai sembrerà compromessa per sempre nonostante i tentativi che Viola farà per mediare tra sua madre e il suo compagno. Nella vita di Raffaele, inoltre, sarà sempre più presente Elvira, tanto che il loro atteggiamento metterà a disagio qualcuno che non conosce i problemi della famiglia Giordano.

Marina vincerà contro Roberto: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 25 al 29 aprile rivelano che i riflettori saranno puntati anche su Chiara Petrone che si sentirà in trappola a causa dei ricatti di Lara e Ferri. La ragazza troverà un appoggio in Marina che le prometterà che farà di tutto per proteggerla, ma l'angoscia per essere stata tradita da quella che credeva un'amica la farà crollare.

Chiara commetterà un colpo di testa che la metterà in pericolo e farà stare in ansia tutti coloro che le vogliono bene. La situazione, tuttavia, si risolverà e la figlia di Petrone deciderà di costituirsi e racconterà prima tutta la verità a Nunzio: come la prenderà il ragazzo? Le anticipazioni, inoltre, raccontano che proprio quando Roberto e Lara festeggeranno la vittoria per la vendita dell'albergo, Marina metterà l'uomo con le spalle al muro e lo costringerà a rinunciare al suo piano.

Espedito rovinerà i piani di Speranza e Samuel: anticipazioni settimana 25-29 aprile

Durante la settimana di Un Posto al sole dal 25 al 29 aprile, Riccardo rivelerà a Rossella un segreto che le ha tenuto nascosto. Le anticipazioni non specificano di cosa di tratti, ma potrebbe avere a che fare con il bacio che c'è stato tra Crovi e Virginia poco tempo prima. Rossella, infatti, nei corridoi dell'ospedale sentirà alcuni pettegolezzi suo suo fidanzato e Virginia e sarà molto difficile per lei avere ancora fiducia in Crovi. Non mancheranno i momenti più leggeri che vedranno Samuel e Speranza ad un passo dalla loro prima volta. I ragazzi saranno ostacolati dall'arrivo di Espedito che schiererà contro la coppia anche i fratelli di Speranza, ma presto per i due ragazzi arriverà una bella notizia.