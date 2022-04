Silvano Michetti è stato espulso dall'Isola dei Famosi per avere pronunciato una parola blasfema. Nella puntata de Le Iene, in onda mercoledì 6 aprile su Italia 1, Belen Rodriguez e Teo Mammucari hanno commentato l'episodio con Ilary Blasi - la conduttrice romana era presente in studio come ospite.

Il comunicato Mediaset

Lo scorso lunedì 4 aprile, Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna sono entrati in gioco all'Isola dei Famosi. Dopo il lancio dall'elicottero e l'arrivo sulla barca, i neo naufraghi sono approdati a Cayo Cochinos. Parlando con Alvin dei suoi primi momenti in Honduras, Silvano Michetti si è lasciato scappare una bestemmia.

In un primo momento la produzione del Reality Show aveva deciso di rimuovere la clip, ma dopo una revisione accurata è stata accertata l'infrazione del regolamento.

Nella serata di mercoledì 6 aprile, Mediaset ha divulgato un comunicato in cui è stata annunciata la squalifica di Silvano: "Espressione blasfema".

Ilary commenta la squalifica del neo naufrago

Durante la puntata de Le Iene, Belen Rodriguez e Teo Mammucari hanno commentato con Ilary Blasi (ospite per una sera) la squalifica di Silvano Michetti.

In particolare, Mammucari ha incalzato Blasi: "Silvano dei Cugini di Campagna è vero che ha bestemmiato?" Poi, il conduttore ha ironizzato sull'accaduto: "E' arrivato sull'isola, ha pestato un riccio e sganciato un bestemmione".

Infine, Teo ha commentato l'accaduto: "Ha preso il premio Bettarini d'oro. La bestemmia più veloce della terra".

A quel punto la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha confermato la squalifica di Silvano Michetti. La presentatrice ha spiegato che dopo avere visualizzato il video incriminato da alcuni telespettatori, la parola blasfema è stata trovata.

Dunque, per regolamento il concorrente doveva essere eliminato dal gioco. Blasi ha ammesso di essere rammaricata per la perdita del "Cugino di Campagna" ma non si poteva fare a meno.

Blasi emozionata a Le Iene

Archiviata la squalifica di Silvano Michetti dall'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha confidato a Teo Mammucari e Belen Rodriguez di essere emozionata.

La diretta interessata ha spiegato che Le Iene per lei sono come una seconda casa. Grazie a quel programma, è riuscita ad ottenere visibilità e costruire la sua carriera televisiva. Inoltre, la conduttrice romana non ha nascosto di avere passato gli anni più belli in quel posto.

Con Le Iene, Blasi ha rivelato di essere riuscita anche a crescere i suoi figli da vicino: il programma infatti, va in onda una volta a settimana quindi lei riusciva ad allontanarsi per 24 ore dalla famiglia e la "fuga" a Milano risultava essere piacevole per staccare dalla quotidianità.