La storyline della web challenge sta appassionando gli spettatori di Un posto al sole. Da giorni, nei gruppi e nelle pagine si rincorrono diverse teorie in merito alla persona che potrebbe nascondersi dietro questa sfida. Da Katia a Giancarlo, passando per Camillo e Cristina Ferri ce n'è davvero per tutti i gusti. Le ipotesi non si contano eppure c'è un nome che ricorre più di altri ed quello della piccola Gaia. Ad Upas nulla avviene per caso, ed il fatto che l'amica di Bianca sia apparsa proprio quando quest'ultima ha iniziato a ricevere quegli strani messaggi ha insospettito più di uno spettatore, ma non è tutto.

Nella puntata di stasera è avvenuto, infatti, qualcosa di molto particolare che ha messo molti fan in allerta. Ma può davvero essere questa bimba, dall'aspetto così dolce, il misterioso game master? A seguire un'analisi di quanto accaduto e un approfondimento su questo giovanissimo personaggio.

Un posto al sole, puntata del 7 aprile: Bianca e Gaia rivali

Viola (Ilenia Lazzarin) ha iniziato la sua nuova avventura come supplente di Bianca (Sofia Piccirillo). Quello però che è saltato agli occhi degli spettatori è il fatto che Gaia (Sofia De Prisco) e la figlia di Franco primeggino a scuola. Dinanzi ad una domanda sull'Iliade solo loro due si sono fatte avanti, mostrando una piccola rivalità che potrebbe rappresentare, a tutti gli effetti, un indizio.

Se anche non fosse stata Gaia risulta sempre più probabile che il colpevole sieda comunque tra i banchi di scuola.

Un posto al sole: le teorie dei fan

Katia, Giancarlo, Cristina Ferri, Camillo, Marcello sono alcuni dei nomi che girano sui gruppi di Un posto al sole. Alcune di queste teorie sono suggestive, ma decisamente poco probabili.

C'è un nome però che risulta più credibile di altri ed è proprio quello di Gaia ( Sofia De Prisco). Se tali sospetti venissero confermati ci sarebbe anche una spiegazione senza dover scomodare nessun uomo nero. In effetti le sfide restano ancorate all'ambiente scolastico e il game master sembra conoscere Bianca, quindi tutto tornerebbe.

Tornando a Bianca, sembra che lei creda che la sua vita possa andar male se non soddisfa queste sfide e questo spiegherebbe la sua volontà di andare avanti in questo gioco.

Un posto al sole: il mistero della persona che si nasconde dietro la web challenge

La soap opera ha deciso di affrontare il tema delle sfide in rete. L'argomento risulta molto delicato, perché tali sfide nella vita reale possono talvolta riservare delle insidie. Come si evolverà la situazione tra i protagonisti di Un Posto al Sole? Non ci resta che scoprirlo nel corso della messa in onda dei nuovi episodi.