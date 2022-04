Fiocco azzurro a casa di Kıvanç Tatlıtuğ, il Cesur di Brave and Beautiful: nella giornata del 15 aprile, infatti, è nato il suo primo figlio Kurt Efe. La notizia è stata divulgata dalla stampa turca e sia il piccolo che la mamma, la stylist e attrice Başak Dizer, stanno bene. Il nome è stato scelto dai genitori per celebrare l'inizio del loro amore, che è nato ai tempi della serie tv Kurt Seyit ve Şura.

Kıvanç Tatlıtuğ e Başak Dizer diventano genitori: è nato Kurt Efe

Alle 8:45 del 15 aprile 2022 è nato Kurt Efe Tatlıtuğ, il figlio di Kıvanç Tatlıtuğ, il Cesur di Brave and Beautiful, e della moglie Başak Dizer.

A quanto pare il bimbo sarebbe nato in anticipo di qualche giorno, visto che il termine della gravidanza era previsto per lunedì 18 aprile. Secondo le prime indiscrezioni, il bambino gode di ottima salute e sarebbe biondo come il suo papà.

Come annunciato precedentemente dalla coppia, hanno deciso di chiamare il bimbo Kurt per omaggiare la loro storia d'amore. Infatti i due si son conosciuti nel 2014 ai tempi della serie Kurt Seyit ve Şura, in cui Kıvanç Tatlıtuğ era il protagonista e interpretava proprio il ruolo di Kurt. La coppia, il 19 febbraio 2016, ha convolato a nozze a Parigi.

Kıvanç Tatlıtuğ impegnato in due film per Netflix

Intanto è un periodo d'oro per Kıvanç Tatlıtuğ anche dal punto di vista professionale.

Nella primavera del 2022 si è ritrovato sul set del suo nuovo film Nuh Boğuldu, prodotto dalla Ay Yapım, che sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma digitale Netflix. Il film è diretto da Onur Saylak e sceneggiato da Hakan Günday. Vede tra gli interpreti Funda Eryiğit e Gürgen Oz, ovvero il Levent di Bay Yanlış, la serie tv che ha visto come protagonisti Can Yaman e Özge Gürel.

Kıvanç Tatlıtuğ sarà il protagonista anche di un altro film per Netflix: Aşıklar Bayramı. Al suo fianco ci sarà Beren Saat, con cui ha già recitato nella serie del 2008 Aşk-ı Memnu. Il film verrà prodotto dalla OGM Pictures e sceneggiato da Nuran Evren Şit. Il set non verrà allestito in Turchia, bensì a New York.

Brave and Beautiful a Pasquetta con un doppio appuntamento

In Italia, invece, Kıvanç Tatlıtuğ è tornato sui teleschermi di Canale 5 con Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel). La serie va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:50 e per il pubblico affezionato, per la giornata di lunedì 18 aprile, è prevista un sorpresa.

Infatti il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, per il giorno di Pasquetta, subirà dei cambiamenti. Uomini e donne e Amici faranno un giorno di stop, così Brave and Beautiful andrà in onda con due episodi. L'appuntamento è a partire dalle 16:30, dopo il daytime de L'Isola dei Famosi.