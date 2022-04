Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e donne tra i più discussi del programma, finisce nel mirino di Karina Cascella.

L'ex opinionista di Uomini e donne si è sfogata contro il cavaliere che, ad oggi, continua a tenere banco nelle dinamiche della trasmissione di Maria De Filippi.

Eppure, la sua presenza sarebbe indigesta a Karina, la quale ha sbottato sui social perché secondo lei, Armando sarebbe fin troppo impiccione e polemico.

Karina spara a zero su Armando, il cavaliere di Uomini e donne over

Nel dettaglio, le avventure di Armando sono costantemente al centro dell'attenzione a Uomini e donne.

A distanza di anni dal suo ingresso nella popolare trasmissione di Maria De Filippi, il cavaliere napoletano non smette di stupire e spesse volte è al centro delle dinamiche anche per le sue intromissioni nelle storie altrui, in primis quelle della sua ex fidanzata Ida Platano.

Insomma Armando sembra essere non solo un protagonista del parterre over alla ricerca dell'amore, ma anche una sorta di opinionista a bordo campo, che non si tira indietro nel dare consigli e le sue opinioni sulle vicende degli altri protagonisti del trono over.

A tal proposito, l'ex opinionista Karina Cascella ha ammesso di non vedere di buon occhio la presenza di Armando a Uomini e donne.

"Troppo polemico, troppo impiccione.

Troppi anni che sta lì", ha sbottato Karina Cascella contro il cavaliere napoletano del trono over.

'Non si schioda oh', sbotta Karina Cascella contro Armando Incarnato

"Possibile che non trovi nessuna fuori?", ha commentato ancora Karina mettendo in discussione anche il fatto che Armando abbia bisogno del programma per trovare la sua anima gemella.

"Non si schioda oh", ha chiosato Karina lanciando così una stoccata al vetriolo nei confronti del cavaliere del trono over.

In attesa di scoprire se Armando replicherà a questo sfogo di Karina Cascella e se ci saranno degli sviluppi positivi per il suo percorso a Uomini e donne, le anticipazioni delle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri: anticipazioni Uomini e donne aprile 2022

L'ex fidanzato di Ida Platano tornerà a mettere piede nello studio della trasmissione Mediaset, pronto a rimettersi in gioco dopo un lungo periodo di assenza.

Tuttavia, Riccardo non avrà intenzione di riconquistare di nuovo la sua ex Ida Platano, dato che il cavaliere conoscerà subito nuove dame e quindi confermerà la sua intenzione di voltare pagina definitivamente e mettere così una pietra a quello che c'è stato con la sua ex fidanzata, amica di Gemma Galgani.