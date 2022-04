Harry e Meghan sarebbero stati invitati a Buckingham Palace per il Giubileo di Platino in programma il prossimo 2 giugno a Londra. Al momento non è dato sapere se il fratello di William e l'ex interprete di Suits saranno presenti sul balcone del palazzo reale assieme al resto della royal family. Intanto, in data 21 aprile la regina Elisabetta festeggia il suo novantaseiesimo compleanno. Tornando a Harry e Meghan, i due coniugi sono stati ultimamente presenti agli Invictus Games svolti in Olanda. Prima di raggiungere i Paesi bassi, il duca di Sussex ha dichiarato che rivedere sua nonna sia stato "bello".

Harry avrebbe infatti partecipato come ospite d'onore a un incontro segreto in cui sarebbe stato presente anche il principe Carlo. Il tutto si sarebbe svolto in un clima cordiale e sembra che proprio in tale occasione i duchi di Sussex siano stati invitati a presenziare a Buckingham Palace. Ricordiamo come ci sarebbero stati dei contrasti e delle incomprensioni tra Harry e Meghan e la famiglia reale, tanto che i due hanno deciso di andare per la loro strada e vivere una vita "normale" lontano da corte. Meghan Markle, nel frattempo, è apparsa particolarmente felice e raggiante. Si sospetta che possa nascondere qualche "dolce segreto".

Harry e Meghan potrebbero incontrare di nuovo Elisabetta

Al momento sono solo indiscrezioni aventi bisogno di conferma, ma è possibile che Harry e Meghan saranno davvero presenti il 2 giugno a Buckingham Palace.

Sembra, infatti, che i duchi di Sussex abbiano promesso alla regina Elisabetta che presto potrà abbracciare i pronipoti Archie e Lilibet durante il prossimo incontro. Pare che l'invito da parte della royal family ci sia realmente stato, ma in caso di partecipazione, Harry e Meghan non avranno un ruolo formale nel corso dell'evento a Londra, in quanto due anni fa rinunciarono al loro ruolo di reali.

Ci si aspetta, tuttavia, che i due coniugi siano presenti a tutti gli eventi in programma, compresa la cerimonia di ringraziamento che si terrà presso la Cattedrale di St. Paul.

Possibile riunione di famiglia

Ci si aspetta una riunione di famiglia sul balcone di Buckingham palace durante il flypast del prossimo 2 giugno. Nel 2022 sono 71 anni che Elisabetta II è sul trono del Regno unito.

A detta degli esperti la presenza di Harry e Meghan significherebbe molto per Sua Maestà. Gli stessi hanno precisato come l'eventuale presenza dei duchi dovrà essere gestita attentamente e dovrà essere interpretata come una sorta di atto di fede" da parte di tutti.

La partecipazione agli Invictus Games

Dopo aver sostato a Londra, Harry e Meghan sono andati in Olanda per presenziare agli Invictus Games. Meghan Markle è sembrata radiosa e per l'occasione ha indossato una giacca dalle tonalità neutre con una cintura alla vita. Da sotto le vesti sarebbero state notate delle "curve sospette". Non a caso, da qualche settimana si vocifera che l'ex attrice sia di nuovo incinta. Sicuramente questa sarebbe una bella notizia anche per nonna Elisabetta.