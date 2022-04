Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato creato da Giannandrea Pecorelli per gli episodi che sanciranno la fine della sesta stagione, i quali andranno in onda dal 25 al 29 aprile, riportano che Beatrice Conti (Caterina Bertone) potrà essere dimessa dalla clinica e accetterà l'invito del cognato Vittorio (Alessandro Tersigni) di stare a casa di quest'ultimo per un po'. La contabile della boutique, però, soffrirà non poco per l'allontanamento da Dante Romagnoli (Luca Bastianello), con quest'ultimo che deciderà di cospargersi il capo di cenere di fronte ai dipendenti dell'atelier per il comportamento assunto nell'ultimo periodo.

Vittorio, intanto, si accorgerà che alla cognata manca l'italo americano, quindi farà in modo che i due si riavvicinino.

Beatrice potrebbe pentirsi di essersi riconciliata con Dante

Nonostante le parole al miele pronunciate da Dante al capezzale di Beatrice, quest'ultima difficilmente dimenticherà che l'uomo aveva intenzione di appropriarsi indebitamente del marchio del grande magazzino milanese a scapito sia della boutique che di Vittorio. A causa dello sconvolgimento scaturito da quell'amara scoperta, difatti, la bella Conti aveva avuto un grave incidente ed era entrata in stato comatoso.

Romagnoli, nel mentre, era sembrato redimersi scegliendo apparentemente di rinunciare a tutto ciò ottenuto sino a quel momento.

L'italo americano, nel finale della stagione in essere, restituirà i diritti del marchio Paradiso a Vittorio, si scuserà con lo staff della boutique e farà avere alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) le quote sottratte in precedenza, e con un subdolo ricatto, al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Nella settima stagione, però, la vera natura di Dante potrebbe riemergere e Beatrice pentirsi ben presto di essersi riconciliata con lo stesso.

La mamma di Serena e Pietro potrebbe lasciare Dante perché ancora innamorata di Vittorio

Una delle storyline cardine della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore era stata rappresentata dall'intenso flirt tra Vittorio e Beatrice, legame profondo dove era parso trasparire un limpido amore reciproco.

La compatibilità caratteriale e il desiderio di fare solo il bene del grande magazzino erano state alcune delle affinità che avevano fatto sì che il feeling tra i due cognati crescesse a dismisura. Se Beatrice dovesse troncare la storia con Dante lo farebbe probabilmente per il lato oscuro dell'uomo, zona d'ombra che invece era fortunatamente mancata all'appello durante la liaison con Vittorio.

A fronte di ciò, la contabile dell'atelier potrebbe accorgersi di essere ancora innamorata del cognato e, quindi, rompere con l'italo americano.