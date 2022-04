Una vita viene trasmesso dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le trame dello sceneggiato spagnolo creato da Aurora Guerra anticipano che Soledad chiederà a Fausto di togliere la vita all'ex commissario Mendez, così il detective subirà un'aggressione e non potrà avvertire Marcos di aver scoperto che la domestica ha avvelenato Felicia. L'investigatore privato, intanto, verrà prontamente portato in ospedale e, dopo aver ripreso conoscenza, accuserà Lopez per l'omicidio di Pasamar, così l'inserviente confesserà a sua volta a Bacigalupe senior di essere l'artefice dell'avvelenamento della madre di Camino.

Aurelio, invece, aiuterà Soledad a nascondersi dalle autorità a patto che la stessa uccida Pierre, così la domestica toglierà la vita a Carron. Il cadavere di quest'ultimo, infine, sarà ritrovato da Felipe e Natalia nei pressi della chiesa, i quali avvertiranno il commissario Belda del corpo rinvenuto.

Soledad chiederà a Fausto di uccidere l'ex commissario Mendez

Le anticipazioni iberiche di Acacias 38 svelano che Soledad chiederà all'anarchico Fausto di togliere la vita al detective privato Mendez. Salazar, quindi, invierà degli scagnozzi che aggrediranno l'ex commissario dinanzi al Nuovo Secolo XX. Sebbene ne uscirà malconcio, Mendez non sarà in pericolo di vita perché prontamente condotto in ospedale.

L'investigatore, a causa dello stato in cui verserà, non sarà in grado di avvertire Marcos di avere le prove che ad avvelenare e uccidere Felicia sia stata Soledad.

Quando, però, Mendez tornerà cosciente accuserà formalmente Lopez dell'omicidio di Pasamar, così l'inserviente sarà costretta a confessare la verità in merito a Marcos.

Aurelio fornirà un rifugio a Soledad a patto che la donna uccida Pierre

Le trame spagnole di Una vita rivelano che Soledad, ricercata dalla polizia per il crimine commesso, si darà alla fuga e, comprendendo di non poter sfuggire alla giustizia senza un buon nascondiglio, chiederà aiuto ad Aurelio.

Quesada, quindi, fornirà un rifugio a Lopez esigendo, però, che la stessa uccida Pierre qualora volesse ricevere anche un prestito di denaro.

Non avendo altra scelta, l'inserviente accoltellerà a morte Carron e lascerà la salma nei pressi della chiesa. A ritrovare il cadavere dell'uomo saranno, poco più tardi, Natalia e Felipe, i quali avvertiranno prontamente il commissario Belda del corpo rinvenuto.

Conscia di aver portato a termine la missione, Soledad chiederà al fratello di Natalia il denaro che le aveva promesso. A quel punto, Aurelio dirà a Lopez che le darà i soldi soltanto se gli dirà a cosa serve la dinamite che porta con sé in borsa.

Soledad dirà ad Aurelio che la dinamite serve per far saltare in aria il quartiere e colpire il politico Antonito?