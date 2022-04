L'appuntamento con Il Paradiso delle signore del 19 aprile 2022 promette grandi colpi di scena. I riflettori saranno ben puntati sulle vicende della coppia composta da Stefania e Marco, i quali si ritroveranno alle prese con il loro tormentato amore.

Spazio anche alle vicende di Beatrice: la donna si ritroverà ancora in pericolo di vita in ospedale e questa situazione spingerà Vittorio Conti a fare una scelta molto importante.

Marco scrive alla sua amata Stefania: anticipazioni Il Paradiso 6 del 19 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 19 aprile, rivelano che Marco deciderà di farsi avanti con la sua amata Stefania e le scriverà un biglietto del tutto inaspettato.

Il nipote della contessa, infatti, farà sapere a Stefania di essere disposto ad aspettarla tutte le sere, alle sette, in piazza, così da poter stare un po' insieme e vedersi.

Intanto Gemma, dopo essere stata lasciata da Marco, non si darà per vinta facilmente. La ragazza, infatti, crederà di poter avere ancora una chance per cercare di far breccia nel cuore del ragazzo e quindi provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore. Ma sarà davvero così oppure Gemma si sta solo illudendo?

Beatrice si trova ancora in serio pericolo di vita

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il quadro clinico di Beatrice continuerà a destare grande preoccupazione.

La cognata di Vittorio si trova ancora in ospedale, in coma, e per il momento non ci sono stati miglioramenti. Una situazione difficile soprattutto per il dottor Conti, che si ritroverà a dover fare una scelta molto importante.

Vittorio, infatti, deciderà di cedere la piena gestione del negozio nelle mani del suo "acerrimo nemico", Dante Romagnoli.

Tuttavia, il direttore del Paradiso, nel fare questa scelta detterà delle regole ben precise che Dante dovrà rispettare e, alle quali, non potrà sottrarsi se desidera avere in mano il pieno controllo del negozio.

Umberto ricattato dalla contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 19 aprile

Occhi puntati anche su Umberto: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 19 aprile, rivelano che il commendatore si ritroverà a dover fare i conti con un ricatto da parte della contessa Adelaide, dopo che ha assistito alla scena del bacio con Flora.

Di conseguenza, dopo questo "aut-aut" da parte di Adelaide, ecco che Umberto si ritroverà costretto a prendere le distanze dalla giovane stilista, figlia di Achille Ravasi.

Intanto Ludovica vorrebbe partire con sua mamma, per accompagnarla in America: questa sua idea, però, rappresenta un ostacolo per la donna e il piano che sta mettendo a punto con Fiorenza.