Il Paradiso delle Signore con le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 aprile appassionerà sicuramente il pubblico, che dovrà prepararsi al finale di stagione. Che cosa succede nelle nuove puntate? Gemma e Adelaide si alleano contro Stefania e Gloria, decise a far ritornare Marco sui suoi passi. La giovane Zanatta non si arrende e vuole a tutti i costi che il suo ex faccia marcia indietro, costi quel che costi. Flora confessa i suoi sentimenti a Umberto dopo un bacio appassionato sotto gli occhi attoniti di Adelaide, che avrà così la conferma di tutti i suoi sospetti.

Salvo e Anna sono pronti a sposarsi, anche se dovranno lasciare Milano e tutti i loro cari. E poi c'è Ludovica, ingannata subdolamente dalla madre Flavia per far sì che si fidanzi con Torrebruna. Ma non solo: per riparare alla sua disastrosa condizione economica conseguente alla separazione da Jean Paul, Flavia ha pensato bene con la complicità di Fiorenza di corrompere un chirurgo per far credere di aver bisogno di un'operazione urgente, operazione che pagherà l'ignaro Ferdinando. Eventi importanti che avranno conseguenze inaspettate, come andiamo ora a svelarvi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore settimana 18-22 aprile

Le nuove anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore ripartono dal grave incidente di Beatrice, che versa in gravi condizioni.

Intanto, Ferdinando trova il momento giusto per dichiararsi a Ludovica, mettendola in difficoltà. Forse, i sospetti di Marcello non erano del tutto infondati.

Dante vuole stare accanto a Beatrice ma trova il dissenso di Vittorio, che gli ordina di lasciare in pace la cognata.

Beatrice è in coma, Vittorio chiama un luminare

Le condizioni di Beatrice sono molto preoccupanti e Conti si mette in contatto con un medico che potrebbe darle una speranza.

Dante ottiene ciò che vuole, il marchio Paradiso.

Nel frattempo, Ludovica vuole partire con la mamma in America, ma non sa della sua bugia: come fa ora Flavia a risolvere la situazione?

Gemma è convinta di poter riconquistare Marco con l'aiuto di Adelaide, ma ormai il suo ex è innamorato di Stefania, con la quale scambia un lungo bacio.

Flora a una svolta decisiva, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Infine, nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore, Flora riceverà una telefonata che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Le arriva infatti una proposta allettante, ma serve che si trasferisca in America. La giovane Ravasi accetterà oppure deciderà di restare a Milano accanto a Umberto che, nonostante tutto, non smette di amare?

Finalmente, una bella notizia allieta Vittorio. Beatrice apre gli occhi ma al suo fianco c'è Dante, che le rinnova il suo amore.