Il Paradiso delle Signore si avvia verso il finale della sesta stagione, con l'ultima puntata che andrà in onda su Rai 1 il 29 aprile. Prima di quella data, però, tantissimi eventi cambieranno per sempre il destino di molti amati protagonisti. Tiene alta l'attenzione il triangolo amoroso formato da Gemma, Marco e Stefania. La giovane Colombo si sente intrappolata in una situazione che la fa soffrire. Da una parte non fa che pensare al bacio con Marco mentre dall'altra sta facendo di tutto per tenerlo lontano, così da proteggere la sorellastra. Gemma è al settimo cielo, programma la sua festa di fidanzamento, non sa che cosa la aspetta.

In tutta questa storia, c'è anche un risvolto positivo: Stefania si è riavvicinata a Gloria che, con il suo amore di madre, la supporta e cerca di lenire il suo dolore. Veronica sa che tutto è in bilico e che questa pace ritrovata metterà sicuramente in dubbio il suo rapporto con Ezio. Le anticipazioni dei nuovi episodi svelano che verrà a formarsi un'alleanza molto pericolosa tra Gemma e Adelaide, alleanza che avrà delle conseguenze gravi su Stefania e la bella Moreau.

Il Paradiso delle Signore 6: Marco lascia Gemma

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, Marco non riuscirà più a mentire a Gemma e così deciderà, seppur a malincuore, di lasciarla. Il giovane Sant'Erasmo confesserà apertamente i suoi sentimenti a Stefania, che non potrà fare altro che seguire finalmente il suo cuore.

Sappiamo che Gemma non è una ragazza che ciò che vuole. Mettendo da parte l'orgoglio, si metterà d'impegno per riconquistare Marco, costi quel che costi. Per raggiungere il suo obiettivo, chiederà aiuto ad Adelaide.

Gemma e Adelaide si alleano

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore rendono noto che la contessa resterà senza parole quando verrà a sapere che suo nipote ha lasciato Gemma per Stefania.

A quel punto, accetterà di aiutare la giovane e tenace Zanatta a riconquistare Marco. I metodi della contessa sono noti ai fan della soap opera, tra intrighi, bugie e perfide macchinazioni. L'alleanza tra Adelaide e Gemma metterà dunque in pericolo sia Stefania che Gloria.

Gloria e Stefania a rischio nel finale di stagione Il Paradiso delle Signore

Cosa potrebbero fare Gemma e Adelaide per far separare Stefania e Marco? La prima vittima potrebbe essere la giovane Colombo, alla quale Marco è molto legato e vorrebbe al suo fianco per il resto della vita. Grande è il potere della contessa e altrettanto grande è la tenacia di Gemma.

Ma attenzione, perché Adelaide e Gemma potrebbero rivalersi anche su Gloria. Per ora la bella Moreau si è risparmiata il carcere per una serie di circostanze fortunate e per il pentimento della giovane Zanatta, sul punto di rendere pubblico il passato della capo commessa.

Nelle attuali puntate Il Paradiso delle Signore, Gloria ed Ezio sono sempre più vicini e Veronica ne soffre molto, temendo di rimanere sola.

Gemma, pervasa dalla rabbia nei confronti di Stefania, potrebbe accanirsi su Gloria per vendicarsi della sorellastra che le ha soffiato il fidanzato. Ad aiutarla nella sua impresa potrebbe essere proprio la contessa, che pur di aiutare la sua pupilla non si farebbe problemi a rovinare un rapporto ritrovato tra madre e figlia.