La settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 30 aprile in prima serata su Canale 5, vedrà scontrarsi al ballottaggio finale Nunzio Stancampiano e Albe. Secondo ad alcune indiscrezioni apparse sul web, potrebbe essere il ballerino di latino americano ad essere eliminato. Ospite musicale della serata il cantante Ghali.

Albe, Nunzio e Luigi a rischio eliminazione: anticipazioni Amici 2021

La settima puntata del Serale di Amici, è già stata registrata nella giornata del 27 aprile. Attraverso le anticipazioni diffuse in rete, si viene a sapere cosa è successo nello studio di Maria De Filippi, ancor prima della messa in onda su Canale 5.

Come di consueto, le tre squadre si sfideranno per decretare il nuovo eliminato della serata. Gli allievi rimasti in gara sono sempre meno e pertanto è normale che ci sia grande tensione in studio. La finale si sta avvicinando e tutti quanti vogliono arrivare fino in fondo ed aggiudicarsi la vittoria. Ebbene, al termine delle tre partite, finiranno a rischio eliminazione Albe, Nunzio e Luigi. Quest'ultimo verrà salvato immediatamente dai tre giudici.

Albe e Nunzio al ballottaggio finale: sarà Nunzio a lasciare Amici?

Quindi nella puntata in onda il 30 aprile, Alberto e Nunzio si scontreranno al ballottaggio finale. Sarà una sfida al cardiopalma e, come sempre, il verdetto verrà dato da Maria De Filippi in Casetta.

Certamente i due allievi sono molto amati dal pubblico di Amici e quindi chiunque uscirà, lascerà un grande vuoto. Nelle scorse settimane, le anticipazioni avevano sbagliato in due occasioni, il nome dell'eliminato. Pertanto questa volta, tutte le indiscrezioni vanno prese con le pinze. In queste ultime ore, su Novella 2000, è stata riportata una segnalazione, secondo la quale Nunzio Stancampiano sarebbe stato avvistato fuori dagli studi di Amici subito dopo la registrazione.

Quindi, potrebbe essere proprio il ballerino di Raimondo Todaro l'eliminato della settima puntata.

Serale di Amici del 30 aprile: ospite Ghali

Come accennato, nulla è certo e pertanto bisognerà attendere la messa in onda della nuova puntata del Serale di Amici per scoprire chi tra Albe e Nunzio dovrà lasciare il Talent. Nel frattempo, si sa che ospite della puntata sarà il cantante Ghali.

Non. Mancherà il consueto spazio 'amici senior' con Nino Frassicia. Non mancherà neppure la consueta sfida tra la coppia CuccaTodo e Zerbi-Celentano. Questi ultimi, riusciranno ancora una volta ad aggiudicarsi la vittoria. Per tutto il resto, non resta che attendere la mesa in onda della settima puntata del Serale di Amici. L'appuntamento è per sabato 30 aprile su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa.