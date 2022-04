Il Paradiso delle Signore 7 tornerà in onda da settembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Al centro delle trame continueranno a esserci le vicende di casa Colombo, dato che Gloria deciderà di compiere un gesto molto importante nei confronti di sua figlia, per permetterle di essere felice con Marco.

A tal proposito, Gloria si ritroverà a rischiare di finire in carcere nel corso della prossima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, che continua ad appassionare un pubblico di oltre due milioni di fedelissimi spettatori.

Gloria salva sua figlia Stefania da Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, dopo aver scoperto che Stefania viene ricattata da Gemma, Gloria accetterà di auto costituirsi alla polizia.

La donna, infatti, si renderà conto che l'unica soluzione plausibile per permettere a sua figlia di essere felice, insieme a Marco, è quella di prendersi le sue responsabilità in merito a quel reato che l'ha vista protagonista diversi anni prima.

Gloria, ai tempi in cui faceva l'ostetrica, aveva praticato l'aborto, commettendo un reato dato che in Italia non era consentito.

La donna però, per non finire nei guai e per non scontare la sua pena con la giustizia, preferì darsi alla fuga cambiando identità.

In accordo con Ezio, Gloria fece credere a sua figlia Stefania di essere morta, salvo poi confessarle tutta la verità solo in un secondo momento.

Gloria potrebbe finire in carcere ne Il Paradiso delle signore 7

Gemma si servirà di questo reato per ricattare Stefania e costringerla a mettere la parola fine alla sua relazione con Marco.

A quel punto Gloria passerà all'azione e ammetterà di volersi prendere le sue responsabilità per fare in modo che sua figlia si liberi del giogo della perfida Gemma.

Cosa succederà a questo punto? Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Gloria potrebbe ritrovarsi a dover scontare la sua pena in prigione.

Dopo la confessione spontanea, la donna potrebbe essere costretta a pagare il suo conto con la giustizia e quindi a trascorrere un periodo di detenzione dietro le sbarre, lontana dai suoi affetti più cari.

Stefania e Gloria potrebbero essere costretta a separarsi di nuovo ne Il Paradiso 7

Di conseguenza, dopo essersi ritrovate in seguito a un lungo periodo di lontananza, Gloria e sua figlia Stefania potrebbero essere costrette a separarsi di nuovo, ma proprio questo gesto della donna potrebbe rafforzare ancora di più il loro rapporto.

Stefania, infatti, potrebbe mettere una pietra sopra al passato in seguito a questa scelta coraggiosa di mamma Gloria, che pur di vederla felice al fianco dell'uomo della sua vita non si è fatta problemi a prendersi le sue responsabilità e a scontare la sua pena dietro le sbarre.

Resta da capire, invece, cosa succederà con Ezio: tra il signor Colombo e la sua ex moglie Gloria tornerà il sereno?

I due saranno di nuovo una coppia nella prossima stagione de Il Paradiso delle signore oppure Ezio preferirà portare avanti la sua relazione con Veronica? La risposta nel corso della settima stagione, in onda da settembre in prima visione assoluta su Rai 1.