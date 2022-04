Il 'Paradiso delle Signore', la soap opera ispirata al grande magazzino milanese degli anni sessanta, continua la programmazione giornaliera su Rai1 e nella settimana che va da lunedì 4 aprile a venerdì 8 aprile ci regalerà momenti molto emozionanti. Nella seconda puntata settimanale che andrà in onda martedì 5 aprile, Stefania accetterà sua madre nella sua vita e si scambieranno un lungo ed emozionante abbraccio per recuperare il tempo perduto. Al Paradiso, Marco confesserà a Roberto di essersi innamorato della signorina Colombo, mentre quest'ultima continuerà a negare i suoi sentimenti per non far soffrire sua sorella.

Nel contempo Flavia si confiderà con Fiorenza confessandole di essere stata lasciata dal marito: più tardi, farà notare a sua figlia il gesto benevolo di Torrebruna nei confronti della loro famiglia. A villa Guarnieri, Adelaide scoprirà che è stato Umberto a regalare gli orecchini alla stilista e inizierà a sospettare che vi sia una relazione tra il suo compagno e la figlia del suo defunto marito. Infine la figlia di Beatrice rifiuterà di pranzare all'aperto con Romagnoli preferendo la compagnia di suo zio Vittorio al Paradiso.

Marco confessa di amare Stefania

Nella prima parte della puntata 142 de 'Il Paradiso delle Signore, Gemma annuncerà il suo fidanzamento con il giornalista alle amiche e alla famiglia, ignara del bacio avvenuto tra il suo fidanzato e sua sorella.

Nel contempo, nella redazione del Paradiso Market, Marco confesserà a Roberto di essersi innamorato della signorina Colombo, mentre quest'ultima continuerà a negare i suoi sentimenti per difendere la relazione di Gemma. Presa dalla disperazione, Stefania si confiderà con una persona a lei cara: la capo commessa, nonché sua madre.

Gloria riabbraccia sua figlia

Nella seconda parte dell'episodio 142 del Paradiso, Stefania soffrirà per la situazione creatasi con Marco, poiché non riesce a trattenere i suoi sentimenti per il ragazzo, nonostante sia il fidanzato di sua sorella. Più tardi, presa dallo sconforto, deciderà di recarsi da Gloria per aprire il suo cuore e riappacificarsi con la donna più importante della sua vita.

La capo commessa del paradiso sarà provata e al contempo contenta di riabbracciare sua figlia per recuperare gli anni perduti nonostante sia ancora grande il rimorso per averla abbandonata.

Adelaide scopre Umberto, Dante rifiutato da Serena

Nella parte finale della puntata, Adelaide scoprirà che è stato il suo compagno a regalare i costosi orecchini alla figlia del suo defunto marito. La contessa inizierà a scavare a fondo alla sconvolgente rivelazione per capire se vi sia una relazione tra Umberto e la stilista. Nel contempo, al circolo, Ludovica apprenderà da sua madre l'importante gesto da parte di Ferdinando per aiutare la loro famiglia sul piano economico. Infine, la piccola Serena rifiuterà di passare un pomeriggio con Dante e sua madre preferendo la compagnia di suo zio Vittorio al Paradiso