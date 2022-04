La sesta stagione Il Paradiso delle Signore è alle battute conclusive. Tra poco meno di due settimane i telespettatori assisteranno al gran finale della soap, che non mancherà di riservare sorprese e cambiamenti inaspettati. Stefania e Marco hanno capito di amarsi, ma sembra che la loro storia non possa decollare. Gemma farà di tutto per separarli, arrivando nei prossimi episodi a superare ogni limite. A farne le spese sarà Gloria che, ancora una volta, si sacrificherà per il bene della figlia. Nel frattempo Umberto è confuso e non sa più cosa c'è nel suo cuore.

Una telefonata che riceverà Flora sarà determinante per l'evolversi degli eventi.

Il Paradiso delle Signore 6 episodio 154 giovedì 21 aprile 2022

Sono in arrivo tanti cambiamenti nelle puntate conclusive de Il Paradiso delle Signore. In Caffetteria non ci sarà più Sofia, che comunica a Marcello e Salvatore di avere intenzione di lasciare il suo posto per andare a Firenze.

Intanto lo stato d'animo di Marcello è sempre più nero. Non si sente adeguato al fianco di Ludovica, specie dopo aver saputo che non sarà lui a pagare l'intervento di Flavia. E pensare che lui era stato così generoso da ipotecare la Caffetteria, pur di aiutare la fidanzata. Davanti a quel nobile gesto l'algida Brancia lo ha ripagato solo con una fastidiosa commiserazione.

Perso nei suoi pensieri, Marcello prende una decisione inaspettata. Non ricoprirà più l'incarico al Circolo e l'unico a saperlo, per ora, è Armando.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Adelaide mette in guardia Gemma

Nella puntata Il Paradiso delle Signore del 21 aprile 2022, in onda su Rai 1 alle 15:55, Adelaide sarà molto preoccupata per Gemma.

La contessa sa che Marco fa sul serio e che non ha intenzione di lasciare Stefania. Mette così sul chi va là la giovane Zanatta che, tuttavia, non vuole sentire ragioni. Gemma è convinta di poter riavere il giovane Sant'Erasmo quando e come vuole, ma si sbaglia.

Flora vuole lasciare Il Paradiso delle Signore

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Flora riceverà una telefonata molto importante.

Ha l'opportunità di avere il lavoro dei suoi sogni, ma deve trasferirsi in America. La giovane Ravasi medita di lasciare Milano, anche se non sa che Umberto le cambierà completamente la vita.

Una splendida notizia renderà lieto Vittorio. Dopo lunghi giorni di angoscia e di paura, Beatrice si risveglia dal coma e le sue condizioni iniziano a migliorare. Dante non perde tempo e corre da lei, dichiarandole tutto il suo amore. Romagnoli è disposto a perdere tutto pur di averla al suo fianco ed è proprio ciò che avverrà nel gran finale di stagione della soap, previsto per il 29 aprile su Rai 1. Nonostante le sue buone intenzioni, però, Beatrice è ancora impaurita da ciò che ha scoperto e non si fida di lui. Come può dare credito a colui che voleva rovinare Conti e il Paradiso intero? Dante però non si perderà d'animo e cercherà di farle capire di essere completamente cambiato.