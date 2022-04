La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e nel pomeriggio di giovedì 28 aprile ci sarà un momento emozionante. A tal proposito, Marco consegnerà a Stefania l'anello di fidanzamento. Purtroppo, però, la giovane Colombo dovrà allontanare il giornalista, per salvare Gloria dal ricatto di Gemma. Nel frattempo, Ludovica avrà il cuore spezzato a causa della fine della sua storia d'amore con Marcello e Ferdinando le proporrà di andare insieme in Grecia. Anche Adelaide non passerà un bel periodo, perché dovrà accetare il fatto che Umberto si è innamorato di Flora.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28/4: Marco consegna a Stefania l'anello di fidanzamento

La storia d'amore fra Marco e Stefania è nata da poco tempo, ma ha dovuto superare molte difficoltà. Infatti, il giornalista era fidanzato con Gemma, ma ha capito di essersi innamorato della giovane Colombo. Per fare le cose in modo corretto e non prendere in giro nessuna delle due ragazze, il nipote di Adelaide ha preferito chiudere con Zanatta, dichiarandosi alla figlia di Ezio. Purtroppo, però, Gemma non ha preso bene che la sua sorellastra abbia iniziato una frequentazione con il suo ex e, pertanto, ha escogitato un piano per farla pagare alla sua rivale in amore. A tal proposito, la figlia di Veronica ha dato un ultimatum a Stefania, dicendole di rinunciare a Marco, altrimenti, sarebbe venuta a galla l'identità di Gloria Moreau.

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 28 aprile, ci sarà un'importante novità, perché Marco consegnerà l'anello di fidanzamento a Stefania. Le anticipazioni dell'episodio, però, rivelano che le cose non andranno come previsto dal nipote della contessa.

Il Paradiso delle signore, puntata 28/4: Stefania allontana Marco

Stefania si troverà quindi a dovere fare i conti con il ricatto di Gemma e, pertanto, deciderà scegliere se salvare Gloria o la sua storia d'amore con Marco. La figlia di Ezio, a quel punto, vorrà proteggere sua mamma e non farla incriminare per il reato commesso in passato.

Pertanto, Stefania dovrà rinunciare al suo sogno d'amore con il giornalista. A tal proposito, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di giovedì 28 aprile rivelano che Stefania riceverà l'anello da Marco, ma sarà costretta ad allontanare il nipote di Adelaide.

Il Paradiso delle signore, episodio 28/4: Ferdinando vuole andare in Grecia con Ludovica

Nel frattempo, Ludovica avrà il cuore spezzato dopo avere chiuso la sua storia d'amore con Marcello. A quel punto, Ferdinando proporrà a Brancia di partire per un viaggio in Grecia, in modo da dimenticare le delusioni d'amore. Adelaide, invece, dovrà fare i conti con il fatto che Umberto si è innamorato di Flora. Per amore della stilista, Guarnieri sarà disposto a trasferirsi in un'altra abitazione.

Inoltre, nell'episodio del 28 aprile, la piccola Irene comunicherà che le farebbe piacere vivere a Milano e, pertanto, Salvatore, Anna e Agnese saranno felici per le parole della bambina. Non resta che attendere la puntata de Il Paradiso delle signore del 28 aprile, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.