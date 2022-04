Le trame de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 18 fino a venerdì 22 aprile saranno ricche di novità inaspettate.

In particolare Ludovica e Marcello sembreranno essere ai ferri corti, visti i loro continui fraintendimenti. Intanto Dante accuserà Romagnoli di aver usato Beatrice per i suoi piani malefici. Marco, dopo aver lasciato Gemma, non mollerà la presa con Stefania. Il giovane di Sant'Erasmo scriverà una lettera alla figlia di Colombo dicendole che ogni sera l'aspetterà in piazza.

Umberto invece, messo alle strette da Adelaide, sarà costretto a prendere le distanze da Flora.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 aprile: Gemma crede che la sua relazione con Marco non sia realmente finita

La puntata di lunedì 18 aprile de Il Paradiso delle Signore, vedrà Vittorio intento ad aiutare il più possibile la cognata Beatrice finita in coma, L'imprenditore si metterà in contatto con il miglior luminare che possa curare sua la donna. Nel frattempo Ferdinando deciderà di dichiarare i suoi sentimenti a Ludovica. Umberto cercherà di dimostrare ad Adelaide quanto ci tiene a lei e per questo dovrà inevitabilmente allontanarsi da Flora. Quest'ultima invece, fantasticherà su un possibile futuro insieme al Commendatore. Dante avrà un confronto con Vittorio perché intenderà stare più vicino a Beatrice.

Conti invece, sarà convinto che Romagnoli abbia usato sua cognata solo per i suoi scopi.

L'appuntamento di martedì 19 aprile si aprirà con Marco alle prese con la stesura di una lettera per la sua amata Stefania. Il nipote della Contessa dirà alla sorellastra di gemma che tutte le sere alle 7 l'aspetterà in piazza. Gemma, ignara di tutto, crederà che ci possano essere ancora delle possibilità per lei e Marco.

Intanto Vittorio pare intenzionato a cedere il controllo del marchio de Il Paradiso a Romagnoli.

Spoiler Il Paradiso delle Signore al 22/4: Flora riceve una chiamata inaspettata

Gemma continuerà a essere convinta che Marco possa presto tornare da lei. Durante la puntata di mercoledì 20 aprile, Conti avrà un crollo totale. I medici infatti, non avranno buone notizie sulla salute di Beatrice e questo scatenerà nell'imprenditore una profonda tristezza.

Per Flora arriverà una chiamata inaspettata che potrebbe sistemare i suoi problemi. Stefania deciderà d'incontrare Marco e i due si baceranno appassionatamente.

La puntata in onda giovedì 21 aprile mostrerà Marcello alle prese con l'intenzione di non ricoprire il ruolo vicedirettore del Circolo. Il fidanzato di Ludovica si sentirà inadeguato per questo ruolo.

Durante l'ultimo appuntamento settimanale, in onda venerdì 22 aprile, Gemma inizierà ad avere dei sospetti su Marco e Stefania. I due infatti, avranno iniziato una relazione sentimentale di nascosto da tutti. Dante si recherà da Vittorio e gli dirà che per amore di Beatrice rinuncerà a tutto quello che finora ha ottenuto.