Mentre gli spettatori si accingono a scoprire la conclusione della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in rete iniziano a emergere i primi indizi sui personaggi che saranno presenti anche nella prossima, la settima, che dovrebbe prendere il via dal mese di settembre, salvo cambi di programmazione da parte dei vertici Rai. Tra chi resta e chi rimane, i numerosi spettatori della daily soap sono curiosi di sapere che cosa hanno in serbo gli autori per ciascun personaggio. Di recente è stata Vanessa Gravina a fugare tutti i dubbi sulla sua presenza nel nuovo e inedito capitolo.

Inoltre il suo personaggio arriverà a ricoprire un nuovo ruolo.

L'interprete di Adelaide di Sant'Erasmo conferma la sua presenza ne Il Paradiso delle Signore 7

Vanessa Gravina è attiva sui social, ma a curare i suoi account è Viviana Papa, ossia la responsabile dell'unico fanclub ufficiale italiano che gode dell'approvazione dell'attrice stessa. Naturalmente Vanessa supervisiona e interviene all'occorrenza, rispondendo anche alle domande dei suoi numerosi fan. In un post pubblicato qualche giorno fa su Facebook, una fan ha chiesto se Adelaide di Sant'Erasmo sarà presente nella settimana stagione e ha ricevuto una risposta positiva. Nel post in questione si parla di una sorpresa che la contessa ha in serbo, ma di cosa si tratta?

A svelarlo ci ha pensato un filmato divulgato dalla trasmissione domenicale di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera. Nello specifico tale video contiene le anticipazioni delle ultimissime puntate de Il Paradiso delle Signore.

Il nuovo ruolo di Adelaide nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore

Questo significa che Adelaide sarà ancora al centro dell'attenzione, ma ricoprirà un ruolo del tutto nuovo, ovvero quello di comproprietaria del grande magazzino lombardo.

Dante, infatti, consegnerà alla donna le quote che era riuscito a strappare a Vittorio. Va da sé che nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore la contessa di Sant'Erasmo si ritroverà a lavorare fianco a fianco con Conti. Riusciranno ad andare d'accordo? Come reagirà Umberto Guarnieri davanti alla notizia?

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Beatrice e Vittorio si salutano

Sempre all'interno del video contenente le anticipazioni finali della sesta edizione de Il Paradiso delle Signore, si sente Vittorio salutare Beatrice. A voler essere precisi, nella clip il direttore del grande magazzino milanese chiede alla cognata di non permettere a Serena e Pietro di dimenticarsi di lui. Che Beatrice si trasferisca all'estero con Dante? Intanto il destino di Anna e Salvatore sta per compiersi, presto i due diverranno marito e moglie. Inizialmente sarebbero dovuti andare via, ma la piccola Irene finirà per cambiare idea dicendosi disposta a stabilirsi nel capoluogo lombardo. Sarà così che Salvo e la futura signora Amato resteranno a Milano.