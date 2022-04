La serie televisiva di origini turche Brave & Beautiful, in programmazione su Canale 5 tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, continua ad arricchirsi di colpi di scena inaspettati. A catturare l’attenzione del pubblico, nella puntata che andrà in onda il 29 aprile 2022, saranno ancora Hulya Yıldırım (Zeynep Kiziltan) e il figlio Muzaffer, abbandonato nella villa Korludağ insieme a un biglietto. Cahide (Sezin Akbaşoğulları) farà molta fatica ad accudire il figlio della sua ex complice e farà i conti con un’amara sorpresa.

In particolare Tahsin (Tamer Levent) vorrà proporre a Hulya di trasferirsi nella sua dimora per consentirle di badare al suo bambino: per la moglie di Korhan (Arda Kalaycı), quindi, significherà dover condividere lo stesso tetto con la sua nemica.

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntata del 29 aprile: Cahide non riesce a calmare il piccolo Muzaffer

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nel corso del ventesimo episodio dell’amatissima soap opera, nota anche con il titolo originale Cesur ve Güzel, e che i telespettatori italiani avranno modo di vedere venerdì 29 aprile dalle ore 16:50 sino alle 17:30 circa, rivelano diversi colpi di scena. Cahide, dopo essersi vista costretta a occuparsi del piccolo Muzaffer e aver mostrato al marito Korhan il test del Dna per confermargli di essere il padre della creatura che porta in grembo, si troverà in evidente difficoltà.

La cognata di Sühan, respinta nuovamente dall’uomo che ha sposato che ha rifiutato di credere alle sue parole, non saprà in che modo tranquillizzare il bambino a causa del nervosismo che le trasmetterà.

Tahsin intenzionato proporre a Hulya di trasferirsi nella sua tenuta

A tentare di risolvere la situazione ci penserà proprio Sühan (Tuba Büyüküstün) con il suo intervento, decidendo di convincere il padre Tahsin a riunire il bambino alla madre naturale. Il fondatore terriero della città, invece di restituire il neonato alla donna che l’ha messo al mondo, sarà intenzionato a fare una proposta alla stessa.

Il nemico di Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) non ascolterà per niente il consiglio della figlia, infatti vorrà invitare Hulya a vivere nella sua tenuta, per consentirle di occuparsi personalmente della creatura che ha partorito. Per sapere se quest’ultima accetterà oppure rifiuterà la richiesta di Tahsin, non rimane che attendere le nuove anticipazioni.