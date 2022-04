Proseguono le pene amorose di Stefania Colombo la quale, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse nei giorni 7 e 8 aprile, continuerà ad essere al centro dell'attenzione. Marco prenderà in pugno la situazione, ma il suo gesto finirà per generare imbarazzo. Flavia, invece, non smetterà di comportarsi in maniera sleale e, spalleggiata da Fiorenza, ingannerà l'ignara Ludovica. Problemi in vista anche per Vittorio, sempre a causa della presenza di Dante che, stavolta, finirà per privarlo dell'attenzione della nipote Serena. E davanti a tutti questi intrecci, ci sarà spazio anche per il nuovo numero del Paradiso Market, che sta per essere lanciato.

Puntata giovedì 7 aprile Il Paradiso delle Signore: Dante cattura l'attenzione di Serena

Adelaide domanderà scusa alla stilista del Paradiso delle Signore, per aver dubitato di lei e per aver creduto che avesse una tresca con Umberto. Dante, nel frattempo, cercherà di catturare l'attenzione della figlia di Beatrice. Sarà così che Romagnoli si ingegnerà di coinvolgere Serena nel progetto dei cartamodelli per le bambole, da allegare all'interno dell'ultimo numero del Paradiso Market. Come la prenderà Vittorio questa novità? Le anticipazioni della daily soap di Rai 1 svelano che Conti si irriterà non poco e non farà alcunché per celare questo suo stato d'animo.

Stefania si lascia consolare da Gloria

Flavia metterà Fiorenza al corrente della sua ultima trovata, volta a manipolare l'ingenua Ludovica. Sarà così che le due donne diverranno complici. Arriverà un particolare invito a casa Colombo, da parte di Adelaide che vuole sancire l'unione tra suo nipote e Gemma Zanatta. Davanti ad un destino, che appare via via segnato, Marco si accorgerà di essere innamorato di Stefania.

Quest'ultima, sofferente, troverà conforto nella mamma Gloria.

Puntata venerdì 8 aprile Il Paradiso delle Signore: Flavia e Fiorenza alleate

Tutto quel tempo trascorso accanto a Marco di Sant'Erasmo, è risultato più che sufficiente a far innamorare Stefania. La ragazza si renderà conto di non riuscire a smettere di pensare al nipote di Adelaide, nonché fidanzato di Gemma.

Anche Marco, però, coverà i medesimi sentimenti, perciò la situazione si complicherà ulteriormente per via dell'invito fatto ai Colombo da parte di Adelaide. Quest'ultima, infatti, intenderà organizzare una cena a Villa Guarnieri per rendere ufficiale il fidanzamento tra Gemma e suo nipote. Nel frattempo la furba Flavia porterà avanti i suoi egoistici piani, questa volta contando sull'aiuto di Fiorenza. Sarà così che la donna mentirà alla figlia dicendole di avere una malattia.

Marco mette le famiglie Colombo e Sant'Erasmo in una situazione imbarazzante

Sempre nella puntata in onda venerdì 8 aprile, il direttore del Paradiso delle Signore resterà basito quando la nipote Serena rinuncerà a stare con lui.

La ragazza, infatti, alla fine deciderà di passare del tempo con la madre e il suo spasimante Dante. Ovviamente la reazione di Vittorio Conti non sarà positiva. Il giorno della cena di fidanzamento giungerà, ma Marco lascerà Gemma prima che inizi la serata, mettendo le rispettive famiglie in una situazione alquanto imbarazzante.