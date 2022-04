Continuano le "bordate" di Giorgio Manetti a Gemma Galgani: tramite le riviste di Gossip che non perdono occasione per intervistarlo, l'ex protagonista di U&D ha criticato i ritocchini che la torinese ha fatto negli ultimi anni, soprattutto quelli al seno e alle labbra. Secondo l'uomo, la dama del Trono Over starebbe stravolgendo la sua immagine esclusivamente per restare al centro delle dinamiche del programma e non per cercare l'amore come dice.

Frecciatine alla 'regina' di U&D

Giorgio Manetti manca dagli studi di U&D da anni, ma i giornalisti sono ancora interessati ai suoi pareri su quello che accade tra i nuovi protagonisti del cast e i "veterani".

Una domanda che viene posta spesso al toscano, è quella sul percorso che la ex Gemma sta facendo davanti alle telecamere: sono oltre 12 anni, infatti, che Galgani è alla ricerca della persona giusta ma, per un motivo o per un altro, incappa sempre in cocenti delusioni amorose.

Secondo il "Gabbiano", però, la 72enne non soffrirebbe realmente per i tanti due di picche che riceve, anzi sarebbe contenta di restare single perché questo le garantisce di rimanere al centro delle dinamiche del dating-show.

Il pensiero sul nuovo aspetto della dama di U&D

Nel corso di un'intervista che ha rilasciato di recente, Giorgio si è concentrato sull'aspetto che Gemma sfoggia in televisione da qualche anno a questa parte, ovvero da quando ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per apparire più giovane e attraente agli occhi dei cavalieri che frequenta.

Nel commentare i vari ritocchini che ha fatto Galgani da quando lui ha lasciato U&D, Manetti ha detto: "Io penso che questi interventi non debbano stravolgere l'immagine, non snaturare e non essere invasivi".

Scendendo nello specifico delle parti del corpo che la 72enne ha rifatto negli ultimi due/tre anni, il toscano ha aggiunto: "Si è dovuta snaturare per restare nel programma.

Sta dando un'immagine penosa di sé".

"Va bene rifarsi i denti, ma anche il décolleté e le labbra a canotto mi sembra un po' troppo", ha tuonato l'ex cavaliere del dating-show tramite le pagine di una rivista di gossip che in questi giorni ha raccolto il suo pensiero sulla protagonista indiscussa della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Aggiornamenti sulla puntata di U&D del 1° aprile

Nell'attesa di una contro risposta di Gemma alle frecciatine che l'ex Giorgio le ha lanciato soprattutto sui ritocchini che ha fatto ultimamente, i fan di U&D sono concentrati sulla puntata che chiuderà la settimana di programmazione del dating-show.

Oggi, venerdì 1° aprile, sarà trasmessa la terza parte della registrazione dedicata alla scelta di Matteo Ranieri. Il tronista si è fidanzato con Valeria Cardone e ha "rifiutato" Federica Aversano (che ha sua volta ha detto no al corteggiamento del cavaliere Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano), dopodiché Maria De Filippi si è occupata di altre storie.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete su ciò che sarà mostrato ai telespettatori nelle prossime ore, dovrebbe esserci un acceso confronto tra Gemma e Franco a centro studio.

Ad un paio di settimane dall'inizio della loro conoscenza, i due sono già ad un punto di stallo: Galgani non ha mandato giù le parole che il romano ha usato per descrivere il suo percorso in tv, un gioco dal quale spera di trarre qualcosa di buono ma sempre con divertimento.

Pare che la 72enne rimarrà di nuovo male nel corso dell'ennesimo faccia a faccia con l'uomo che sta frequentando, soprattutto quando scoprirà che il sentimento che lei prova non è ricambiato al cento per cento nonostante le effusioni che ci sono state.