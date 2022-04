Molte novità emozioneranno i fan de Il Paradiso delle signore in programma dall'11 al 15 aprile su Rai 1. Le trame degli episodi segnalano che Marcello Barbieri si sentirà una nullità mentre Marco Sant'Erasmo dichiarerà il proprio amore a Stefania Colombo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Marcello si sente una nullità a causa di Flavia

Le anticipazioni sui nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore rivelano che un piano furbo e ben architettato rischierà di far capitolare una delle storie d'amore più seguite dai fan della soap opera.

Come abbiamo visto, Flavia è stata lasciata da suo marito Jean Paul.

Pertanto, la nobildonna è caduta in disgrazia, tanto da non aver più soldi su cui contare. Ed ecco, che Brancia ha sfruttato l'amicizia tra Ferdinando e Ludovica per raggiungere il suo scopo. La donna, infatti, ha finto di essere malata gravemente con l'intenzione di portare sua figlia sempre più lontana da Marcello.

I portali annunciano che Flavia informerà sua figlia del suo male, pregandola di non raccontare niente a nessuno. In realtà, Ludovica manterrà per molto poco il riservo sulla questione, tanto da raccontare tutto a Marcello. Proprio quest'ultimo si dispiacerà di non avere abbastanza denaro per aiutare la suocera.

Anche Ferdinando verrà a conoscenza delle gravi condizioni di salute di Flavia e per questo si dichiarerà disposto a pagare le cure in una clinica rinomata in America.

Una novità, che giungerà alle orecchie di Marcello (Pietro Masotti), il quale si sentirà ancora più nullità e timoroso di perdere per sempre Ludovica (Giulia Arena).

Marco dichiara il proprio amore a Stefania

Negli episodi finali de Il Paradiso, tutta l'attenzione sarà focalizzata sul triangolo amoroso composto da Stefania, Marco e Gemma.

In particolare, i problemi per la figlia di Ezio non avranno mai fine dopo essersi riuscita a fare pace con la madre Gloria. Il rapporto con la sorellastra, infatti, apparirà sempre più irto di difficoltà dopo che Marco ha deciso di lasciare quest'ultima. A tal proposito, la Zanatta jr sospetterà che dietro il fallimento della sua vicenda amorosa ci sia proprio Stefania.

Ma l'amazzone dimostrerà di non voler perdere Sant'Erasmo, tanto da chiedere la complicità di Adelaide (Vanessa Gravina).

Dall'altro canto, Marco apparirà avere le idee ben chiare e per questo dichiarerà il proprio amore a Stefania. Ma ecco, che nella puntata che andrà in onda il 15 aprile ci sarà un imprevisto che rovinerà il secondo bacio tra i due personaggi. Di cosa si tratta? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sul finale di stagione della soap opera previsto dal 25 al 29 aprile su Rai 1.