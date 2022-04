Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Ultime imperdibili puntate, prima del finale di stagione previsto previsto per il 29 aprile. Stando alle anticipazioni degli episodi conclusivi, la piccola Irene annuncerà ai suoi familiari la sua decisione di rimanere a vivere a Milano, con Anna e Salvo. L'annuncio della bambina donerà gioia ai suoi genitori, ma anche alla signora Agnese, la quale non dovrà vedere un altro figlio andare via. I due giovani, dopo diversi rinvii e tentennamenti, riusciranno a giungere all'altare, giurandosi amore eterno.

Per l'occasione si assisterà anche al ritorno di Elena e Antonio, assenti da diverso tempo.

Il Paradiso delle Signore, trame al 29 aprile: la piccola Irene si affeziona ad Agnese

Nel corso delle puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda fino al 29 aprile la piccola Irene sarà bloccata a Milano a causa di un'influenza. La bambina sarà lasciata alle cure della signora Agnese, che sarà ben lieta di occuparsi di lei. Fra le due si instaurerà un bel rapporto, e nonostante non ci sia un legame di sangue effettivo, la piccola inizierà a considerare Agnese come la sua vera nonna.

Il Paradiso, spoiler fino al 29 aprile: Irene annuncia di voler rimanere in città

Le anticipazioni degli episodi finali de Il Paradiso svelano che la figlia di Anna prenderà una decisione che potrebbe cambiare il destino di tutta la famiglia.

La bambina, inizialmente restia a lasciare il suo paese, penserà che vivere a Milano non sia tanto male. Pertanto informerà i suoi genitori di essere disposta a rimanere a vivere in città. In questo modo Salvatore potrà non lasciare la caffetteria, e anche Anna potrà mantenere il suo impiego all'interno del grande magazzino.

L'annuncio fatto dalla piccola sarà motivo di felicità anche per la signora Agnese, la quale non era mai stata tanto convinta del trasferimento del figlio mezzano per Fabbrico. La donna, a questo punto, avrà modo di cimentarsi nel ruolo di nonna, occupandosi della piccola nipote acquisita.

Il Paradiso delle Signore, finale di stagione: Anna e Salvo convolano a nozze

Il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore riserverà non poche sorprese. La chiusura di questa sesta stagione sarà, difatti, all'insegna dell'amore. Stefania e Marco si ritroveranno, nonostante il perfido ricatto di Gemma. Anche per Dante e Beatrice ci sarà un lieto fine, grazie alla redenzione di Romagnoli. Anna e Salvo, dopo diverse peripezie, riusciranno a coronare il loro sogno d'amore, convolando a giuste nozze. Al matrimonio presenzieranno tutti i loro amici, e per l'evento torneranno a Milano anche Antonio ed Elena, assenti da diverso tempo.