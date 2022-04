Le anticipazioni di Beautiful della settimana che va dal 24 al 30 aprile 2022 delle puntate in onda su Canale 5 tengono alta l'attenzione su un atroce dubbio di Thomas, che inizia a sospettare di Vinny.

Il suo fedele amico si sta comportando in maniera piuttosto strana dopo che Steffy ha ricevuto i risultati del test di paternità. Il giovane Forrester metterà Vinny con le spalle al muro, con l'intenzione di fargli confessare di aver alterato gli esiti dell'esame del Dna. Se così fosse, tutto cambierebbe: Steffy potrebbe vivere a pieno la gioia di crescere il bimbo di Finn, mentre Hope e Liam sarebbero finalmente felici, archiviando questa triste parentesi che li sta mettendo alla prova.

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 24 a sabato 30 aprile 2022

Hope e Liam sono devastati dal dolore dopo aver scoperto i risultati del test di paternità. Finn è sconvolto, ma decide di restare comunque accanto a Steffy e di crescere il bambino che porta in grembo come se fosse suo. La giovane Forrester in un primo momento gli sarà grata ma, con il tempo, inizierà a sentirsi un peso per il compagno, tanto da meditare di prendere Kelly e trasferirsi a New York per iniziare una nuova vita.

Nel frattempo, Hope cerca di trovare la forza per andare avanti, ma non è semplice accettare che Steffy sia incinta di Liam. Ancora una volta, la giovane Forrester ha preso il sopravvento nella sua vita.

Thomas vicino alla verità

Nelle nuove puntate italiane di Beautiful in onda su Canale 5 la prossima settimana, Thomas avrà un atroce sospetto, ovvero che Vinny abbia alterato i risultati del test di paternità di Steffy, anche se non sa ancora come dimostrarlo.

Il giovane Forrester si recherà dall'amico e gli chiederà esplicitamente se i suoi dubbi siano fondati.

Ovviamente, Vinny sarà evasivo e non si lascerà scappare nulla. Tuttavia, Thomas non si perderà d'animo e sarà deciso a portare avanti le proprie indagini per scoprire cosa nasconde Vinny. Nel frattempo Steffy è ignara di questi dubbi del fratello.

Brooke spiazza le sue sorelle: spoiler Beautiful

Ci sarà spazio anche per Brooke nelle puntate settimanali di Beautiful.

Flo è molto pentita per quello che ha fatto in passato e Wyatt cercherà per l'ennesima volta di intercedere per lei affinché le Logan la accettino nella loro famiglia.

La stessa Katie avrà buone parole per Flo, dato che è stata lei a salvarle la vita donandole un rene. L'unica persona che sarà restia al perdono è Brooke, che non riuscirà a passare sopra quanto accaduto in passato.

Nonostante la sua titubanza, le parole di Wyatt e Katie colpiranno molto Brooke che, spiazzando tutti, proverà a concedere una seconda opportunità a Flo per amore del compianto Storm.