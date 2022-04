Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa il 21 aprile svelano nuovi colpi di scena.

In particolare Beatrice avrà un miglioramento, tanto da svegliarsi dal coma. Romagnoli, appresa la notizia, correrà da lei al nosocomio, per starle accanto. In questa occasione ne approfitterà per chiederle scusa e dichiararle il suo amore.

Il Paradiso, trama 21 aprile: Beatrice fuori pericolo

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 aprile le condizioni di salute di Beatrice saranno in netto miglioramento.

Nonostante i pronostici non certo ottimistici dei medici, la signora Conti sorprenderà i suoi familiari risvegliandosi dal coma. Vittorio accoglierà la notizia con immensa gioia, dopo aver vissuto momenti di grande sconforto.

Anche Dante verrà informato del miglioramento di Beatrice, e correrà subito in ospedale per far visita alla donna. Sarà in quel momento che Romagnoli le confesserà il suo amore, mostrando il proprio lato umano.

Episodio 21 aprile: Sofia si trasferisce a Firenze

Tempo di cambiamenti al grande magazzino. Difatti, stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 aprile, Sofia deciderà di trasferirsi a Firenze. Pertanto, la giovane dovrà ben presto lasciare il suo impiego alla caffetteria, con grande dispiacere di Salvo e Marcello.

Anche Flora, dopo aver ricevuto una proposta di lavoro oltreoceano, prenderà in considerazione l'idea di lasciare Il Paradiso, soprattutto per non vedere più Umberto, l'uomo che le sta procurando grandi sofferenze.

Adelaide mette in guardia Gemma

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso del 21 aprile preannunciano che sarà dato spazio anche alle pene d'amore della giovane Zanatta.

La ragazza continuerà a essere convinta di poter riconquistare Marco, ignorando che quest'ultimo sia innamorato di Stefania. La contessa, invece, notando gli atteggiamenti del nipote, inizierà a intuire che il ragazzo provi dei sentimenti proprio per la giovane Colombo. Pertanto deciderà di mettere in guardia la sua pupilla, facendole capire che Marco ha un'altra persona per la testa.

Tuttavia Gemma si ostinerà a non voler ascoltare ciò che le fa male, pur avendo da sempre sospettato del rapporto fra la Stefania e il suo ex fidanzato.

Marcello si confida con Armando

I tormenti amorosi non coinvolgeranno solo la giovane Zanatta, ma anche Marcello. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso che andrà in onda giovedì 21 aprile rivelano che il giovane Barbieri si sentirà travolto da un senso di inadeguatezza e non accetterà l'idea che sia stato Ferdinando a pagare le cure di Flavia. Difatti a confronto con Torrebuona avverte una certa inferiorità che lo porta a pensare di non essere la persona giusta per Ludovica.

Infine Marcello deciderà di confidare le sue remore ad Armando, con il quale condivide un rapporto paterno, mentre non riuscirà ancora ad aprirsi con la sua fidanzata per confessarle la crisi personale che lo sta colpendo.