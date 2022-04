Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, giunta alla sesta stagione. La serie va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 a partire dalle 15:55. Ogni settimana, non possono mancare gli attesi colpi di scena che riescono a coinvolgere i telespettatori. Durante il prossimo episodio, in onda domani 4 aprile, i riflettori sono puntati su alcuni dei personaggi principali. In particolare, dopo lo screzio avuto con la sorellastra Gemma, la giovane Colombo è molto dispiaciuta. Così, ha deciso di compiere un gesto per dimostrarle le sue buone intenzioni: ha lasciato la redazione del magazine, nonostante la sua passione per la scrittura per allontanarsi da Marco.

I suoi tentativi sono stati comunque vani, poiché il giovane Di Sant'Erasmo si è recato a casa sua. I due non hanno saputo trattenersi e si sono baciati.

Stefania vuole mantenere il segreto sul bacio

Durante la prossima puntata de il Paradiso delle Signore, non mancheranno di certo altri coinvolgenti colpi di scena. Stefania, dopo aver baciato Marco, vuole mantenere il segreto. Sa perfettamente quanto soffrirebbe Gemma se lo scoprisse. Pertanto è decisa a metterci una pietra sopra, dimenticando l'accaduto e andando avanti come se nulla fosse successo.

Anche il giovane Di Sant'Erasmo preferisce tenere tutti all'oscuro su quanto accaduto. Almeno per il momento. D'altronde si tratta di una situazione molto delicata e ingarbugliata.

Le indagini di Adelaide

Nel frattempo, l'attenzione si sposta su altri personaggi principali: Flora e la contessa Adelaide. Ancora per una volta, quest'ultima, dà prova della sua grandissima perspicacia e attenzione per i dettagli. Infatti, nota il nuovo paio di orecchini che indossa la giovane Ravasi. Inizialmente non dice assolutamente nulla alla giovane donna.

D'altro canto, preferisce prima indagare, poiché ha dei sospetti sulla persona che può averglieli regalati. Pertanto, cerca degli indizi utili a scioglierle ogni dubbio.

Invece, Flora, ignara della situazione, confida i suoi sentimenti per il commendatore alla sua amica, Ludovica. Quest'ultima, per evitare problemi, le consiglia di lasciare Villa Guarnieri, prima che sia troppo tardi.

Nel contempo, però, la contessa Adelaide trova delle prove che le confermano i sospetti che ha avuto sin dal primo istante.

La relazione tra Dante e Beatrice

Infine, sembra che sia nata una nuova coppia: Dante Romagnoli e Beatrice Conti. La loro relazione sembra andare a gonfie vele. Infatti, i due cominciano a frequentarsi assiduamente, al punto che la piccola Serena cerca di informarsi sull'uomo che esce con sua madre. D'altronde, potrebbe rivelarsi essere un rapporto molto solido e duraturo.

Intanto, Vittorio Conti - contrariato della relazione tra sua cognata Beatrice e il suo acerrimo nemico Dante - approfitta della situazione per trascorrere gran parte del suo tempo con la sua nipotina Serena.